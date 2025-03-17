Sarıyer'deki Yangın: Rap Sanatçısı Gözaltında

(İSTANBUL) - İstanbul Sarıyer'de, eski Topçu Karakolu binasında çıkan yangınla ilgili rap müzik sanatçısı Barış Koçak ve ekibi gözaltına alındı. Yangının sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor.

Büyükdere Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ahşap binada, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye görevlileri yangını kontrol altına almak için hızlıca müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak bina kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yangının çıkış nedenine ilişkin başlattığı soruşturmada önemli bilgilere ulaştı. Yapılan incelemelerde, rap müzik sanatçısı Barış Koçak'ın 10 kişi ile birlikte klip çekimi için eski Topçu Karakolu binasında toplandığını belirledi. Grubun sigara izmaritlerini yere atarak binadan ayrıldığı ileri sürüldü. Yangının bu sigara izmaritlerinden çıktığı düşünülüyor.