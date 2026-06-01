Sarıyer'de yemek borcunu isteyen komşusunu silahla tehdit etti: 'Hepinizi vuracağım' / Ek bilgiyle - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de yemek borcunu isteyen komşusunu silahla tehdit etti: 'Hepinizi vuracağım' / Ek bilgiyle

01.06.2026 14:43  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de yemek borcu nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi silahla tehdit edildi. Polis operasyonuyla yakalanan iki şüphelinin toplam 46 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SARIYER'de lokanta çalışanı Burak K. (29), yemek borcunu istemek için çalışanını yan tarafta bulunan dükkan sahibine gönderdi. İddiaya göre borcu olan Hasan D. (34), lokantaya gelerek "Silahımı alıp geleceğim, hepinizi vuracağım" diyerek tehditte bulundu; ardından da yanında çalışan Sinan İ.'ye (33) "Silahımı getir" talimatı verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sinan İ.'yi motosikletle sokaktan uzaklaşırken yakaladı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen Sinan İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hasan D. tutuklandı. İki şüphelinin toplam 46 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 30 Nisan Perşembe günü saat 17.45 sıralarında Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lokantada çalışan Burak K. ile bitişikteki dükkanda bulunan mobilya işletmesinin sahibi Hasan D. arasında geçmişe dayanan yemek borcu nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Burak K., parasını alamaması nedeniyle çalışanını Hasan D.'nin yanına gönderdi. Burak K.'nin iddiasına göre Hasan D., daha sonra lokantaya gelerek "Silahımı alıp geleceğim, hepinizi vuracağım" diyerek tehditte bulundu. Ardından yanında çalışan Sinan İ.'ye "Silahımı getir" talimatı verdi. Tehdit edilen Sinan İ. yaşanan olayın ardından iş yerinden ayrıldı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan D.'yi iş yerinde yakaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Sinan İ.'nin motosikletle iş yerinden uzaklaştığını tespit etti. Polis ekipleri, Sinan İ.'yi caddede durdurdu. Yapılan aramada üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen Sinan İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN TOPLAM 46 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ile 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sinan İ. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan D. ise aynı suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burak K.'nin poliste 4 suç kaydı olduğu öğrenilirken, Hasan D.'nin 'Kasten yaralama', 'Gasp' ve 'Mala zarar verme' suçları başta olmak üzere 32, Sinan İ.'nin ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve benzeri suçlardan 14 kaydı olduğu belirtildi. İki şüphelinin toplam 46 suç kaydı olduğu bilgisi edinildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yemek Tarifi, Güvenlik, 3. Sayfa, Sarıyer, Güncel, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de yemek borcunu isteyen komşusunu silahla tehdit etti: 'Hepinizi vuracağım' / Ek bilgiyle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş 8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
Netanyahu’nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler

15:35
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
15:31
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:50
Yok artık daha neler Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
13:59
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:56:47. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de yemek borcunu isteyen komşusunu silahla tehdit etti: 'Hepinizi vuracağım' / Ek bilgiyle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.