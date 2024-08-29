Şarj-Bis: Hem hareket, hem telefonunu şarj et - Son Dakika
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Şarj-Bis: Hem hareket, hem telefonunu şarj et

Kocaeli'de konumlandırılan Şarj-Bis adlı bisikletler, vatandaşları spora teşvik ederken aynı zamanda telefon ve tabletlerin şarj edilmesine imkan tanıyor. Bisikletler, hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirerek sürdürülebilir yaşam bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

29.08.2024 23:00
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Bu bisikletler ile ikisi bir arada: Hem hareket, hem telefonunu şarj et- Bu bisikletler ile ikisi bir arada: Hem hareket, hem telefonunu şarj et

KOCAELİ - Kocaeli'de kentin farklı noktalarına konumlandırılan ve "Şarj-Bis" adı verilen bisikletler, vatandaşları hem spora teşvik ediyor hem de çevre dostu şekilde telefon ve tabletlerin şarj edilmesine imkan tanıyor. Hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren bu bisikletler, şehirde bisiklet kullanımını artırarak sürdürülebilir yaşam bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şarj-Bis projesini şu ana kadar Sekapark, İzmit Yürüyüş Yolu, Doğu Kışla Parkı, Mimar Sinan Köprüsü, Kent Kart İşlem Noktası, Cumhuriyet Parkı, Yahya Kaptan Süleyman Demirel Kültür Merkezi ve Başiskele Sahili gibi çeşitli noktalara konumlandırdı. Proje, bisikletlerin zincir aksamında kullanılan özel bir sistem sayesinde, gerçek bisiklet kullanımı hissi veriyor ve pedal çevirerek üretilen enerjiyi cihazları şarj etmek için kullanıyor.

"Şarj-Bis'i sık sık kullanıyorum"

Bu bisikletleri sürekli kullandığını söyleyen Ömer Can, "Şarj-Bis'i sık sık kullanıyorum. Bazen evden çıkarken telefonumu şarj etmeyi unutuyorum. Bazen de acil işim çıkıyor, evden aceleyle çıkabiliyorum. Dışarda şarjım olmadığında buraya gelip telefonumu şarj ediyorum" dedi.

"Arkadaşıma rahatça ulaşabildim"

Acil bir iş için Şarj-Bis istasyonuna geldiğini belirten Can, "Mesela şu an şarjım azdı, arkadaşımı aramam gerekiyordu. Direkt kabloyu bisikletin giriş yerine takıp telefonumu şarj ettim ve arkadaşıma rahatça ulaşabildim" şeklinde konuştu.

"Hem spor yapıyoruz hem de telefonumuzu şarj ediyoruz"

Şarj-Bis'lerin kullanım için herhangi bir ücret tahsil edilmediğini de ifade eden Ömer Can, "Buraya gelip bisikletin giriş yerine kablonuzu takıyorsunuz, sonra da pedal çevirerek hem spor yapmış hem de rahatça telefonunuzu şarj etmiş oluyorsunuz. İnsanları hem spora teşvik ediyor hem de telefonu şarj ediyor. Çok güzel bisikletler" ifadelerini kullandı.

"Şarj aletiyle gelen herkes buraya gelip şarjını doldurabiliyor. Bu bisikletlerin her yerin kurulmasını isterim"

11 yaşındaki Ramadan Bayraktar ise buraya sık sık geldiğini ifade ederek "Buralarda oturuyorum, buraya gelip bisiklet sürmeyi çok seviyorum ve şarjım bitince de şarjımı bisiklete takıp oyun oynayıp fotoğraf çekebiliyorum. Şarj aletiyle gelen herkes buraya gelip şarjını doldurabiliyor. Bu bisikletlerin her yerin kurulmasını isterim. İnsanlar benim gibi hem spor yapsın hem de telefona baksınlar." dedi.

Şarj-Bis, kullanıcıların normal bir hızla pedal çevirmeleri ile şarj işlemini başlatıyor. Pedal çevirmeye devam edildiği sürece şarj işlemi de devam ediyor. Sistem, kullanıcının 10 saniyeden fazla pedal çevirmemesi durumunda şarjı otomatik olarak kesiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şarj-Bis'lerin sayısını artırarak çevreyi ve sporu daha fazla teşvik etmeyi hedefliyor. Yakın zamanda bisikletler, duraklara ve kent meydanlarına da yerleştirilecek.

Kaynak: İHA

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