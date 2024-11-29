Şarkıcı Bayhan'ın Babası Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şarkıcı Bayhan'ın Babası Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Şarkıcı Bayhan\'ın Babası Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Şarkıcı Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan, geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Cenazesi Adana'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

29.11.2024 17:48  Güncelleme: 17:50
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ŞARKICI Bayhan'ın trafik kazasında hayatını kaybeden babası Sabahattin Gürhan (68), Adana'da toprağa verildi.

İstanbul'da 2003 yılında televizyonda yayınlanan bir ses yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Bayhan'ın Alanya'da yaşayan babası Sabahattin Gürhan, 27 Kasım'da saat 17.30 sıralarında markete gitmek için motosikletle yola çıktı. Gürhan, caddede seyir halindeki Antalya-Adana arası sefer yapan yolcu otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı. Gürhan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sabahattin Gürhan, dün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, memleketi Adana'ya götürüldü. Helallik alınmasının ardından Gürhan'ın cenazesi, Seyhan ilçesi Akkapı Mezarlığı'na getirildi. Babasının tabutunu taşıyan Bayhan'ın yakınlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Cenazeye Gürkan'ın akrabaları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Magazin, trafik, Güncel, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Bayhan'ın Babası Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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