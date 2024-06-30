Şarkıcı Haluk Levent Trabzon'da konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şarkıcı Haluk Levent Trabzon'da konser verdi

Anadolu rock müziğinin temsilcilerinden Haluk Levent, Trabzon'da hayranlarıyla buluştu.

30.06.2024 01:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu rock müziğinin temsilcilerinden Haluk Levent, Trabzon'da hayranlarıyla buluştu.

Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında organize edilen "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde sahne aldı.

Trabzon Fuar Merkezi'ndeki konserde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya, binlerce hayranı eşlik etti.

Kentte bulunmaktan çok memnun olduğunu belirten sanatçı, 18-19 yaşlarında Karadeniz Teknik Üniversitesinde okuduğunu söyledi.

Trabzon'a alışmakta zorlandığı dönemde "Alışamadım" adlı şarkıyı yazdığını ifade eden Levent, "Birkaç ay alışamamıştım. Yıllar geçti ve Trabzon'a o kadar çok geldim ki ondan sonra alıştım." dedi.

Şehirde geçmiş yıllardaki bir konseri sırasında kapıdaki görevlinin kendisini tanımaması üzerine yaşadığı ilginç olayı da sevenleriyle paylaşan Haluk Levent, zaman zaman maçlarda "Beni Biraz Anlasana" şarkısını söylediklerini bildiği Trabzonspor taraftarlarına da selamlarını iletti.

SMA'lı bir çocuğun yakınının açtığı pankartı eline alan Levent, seyircilerden kampanyaya destek olmalarını rica etti.

Kampanyaya konser sırasında gönderdikleri mesajlarla destek veren hayranlarına teşekkür eden sanatçı, Ahbap Derneği olarak da önemli miktarda bağış yapacaklarını dile getirdi.

Filistin'de hayatını kaybeden çocuklar anısına şarkı seslendirdi

Haluk Levent, Filistin'de yaşanan zulme de dikkati çekerek, "Netanyahu önderliğinde Hitler'den daha acımasız şekilde, hiçbir şeyi gözetmeksizin, bırakın sivilleri, bırakın büyükleri 30 bin çocuğu katlediyorlar ve bunu bir din uğruna yapıyorlar. Nasıl ki Hitler sonrası bütün dünya, 'Biz ne yaptık, bir şey söyledik mi?' diye kendilerini suçluyordu ya biz kendimizi suçlamayacağız, bizler şimdiden bu gaddarlığı ve faşizmi protesto edeceğiz. Kahrolsun." diye konuştu.

Filistin'de yaşananlara sessiz kalmanın insanlık onuruna yakışmayacağını vurgulayan sanatçı, 25 yıl önce Filistin'de yine çocuklar katledilirken onların dilinde şarkı yazdığını anlattı.

"Filistin" şarkısını yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anısına Arapça okuyan Haluk Levent, uzun süre alkışlandı.

Haluk Levent, süresini uzattığı konserini, şehitleri anarak ve İzmir Marşı'nı söyleyerek tamamladı.

Kaynak: AA

Haluk Levent, Trabzon, Sanat, Dış Politika, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Haluk Levent Trabzon'da konser verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 04:17:17. #1.11#
SON DAKİKA: Şarkıcı Haluk Levent Trabzon'da konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement