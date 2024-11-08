Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
F.İ.T. (26) idaresindeki 38 VY 549 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde Y.B'nin (20) kullandığı 58 ADV 352 plakalı otomobil ve Y.K. (30) yönetimindeki 07 D 1737 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Ş.Y. (45) ve S.Y. (4), Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da 3 Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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