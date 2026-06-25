Şarkışla'da Katı Atık Transfer Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Şarkışla'da Katı Atık Transfer Merkezi Açıldı

25.06.2026 09:11
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Şarkışla'da açılan katı atık transfer merkezi ile çevre kirliliği azaltılacak ve depo alanı rehabilite edilecek.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde katı atık transfer merkezi hizmet vermeye başladı.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, katı atık transfer merkezinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Gültekin, burada yaptığı açıklamada, ilçede uzun yıllardır kullanılan vahşi depolama alanının çevre kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Proje kapsamında çekici ve treylerleri de belediye envanterine kazandırdıklarını belirten Gültekin, çevreye zarar veren plastik, poşet ve diğer katı atıkların atık transfer merkezinde toplanarak presleneceğini belirtti.

Toplanan atıkların Sivas Belediyesi ile ortak yürütülen çalışma kapsamında düzenli depolama sahasına taşınacağını aktaran Gültekin, "Böylelikle daha temiz bir Şarkışla, daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturulmasına katkı sağlayacağız." dedi.

Mevcut vahşi depolama alanının da rehabilite edileceğini dile getiren Gültekin, alanda ağaçlandırma çalışmaları yapılacağını, oluşan gazın kontrol altına alınacağını ve bölgenin düzenlenerek daha estetik bir görünüme kavuşturulacağını ifade etti.

Gültekin, katı atık transfer sisteminin hayata geçirilmesi için bir çekici ve 2 treyler satın aldıklarını ifade ederek, araçlar için yaklaşık 12 milyon lira yatırım yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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