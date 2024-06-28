Şarköy'de 11 Bin 327 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki adreste sahte zeytinyağı bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Polis ekipleri ile Şarköy İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağına ekipler tarafından el konuldu.
T.C. ve S.K. gözaltına alındı.
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