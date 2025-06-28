Şarköy'de Karaya Oturan Gemi Kurtarılmaya Çalışılıyor

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan Bahama bayraklı kuru yük gemisini 4'üncü günde de kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmekte olan Bahama bayraklı, 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Kıyıdan 30 metre mesafede yaklaşık 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edilen gemide 22 personelin bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma uzmanları, gemiye çıkarak inceleme yaptı. Gemi, kendi imkanları ile kurtulamayınca, dün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından kurtarılma çalışması başlatıldı. Yapılan ilk çalışmalarda da gemi kurtarılamayınca bölgeye daha büyük römorkör talebinde bulunuldu. Büyük römorkörün de gelmesiyle yeniden kurtarma çalışmalarına başlanacak. Bu kez de kurtarma çalışmalarından sonuç alınamazsa gemideki yükün boşaltılacağı belirtildi.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY,(Tekirdağ),