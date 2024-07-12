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Şarköy'de Kur'an kursları devam ediyor.

İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Camide düzenlenen oyun ve yarışmalarla çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Etkinliklerin sonunda çocuklara ikramda bulunuluyor.

Dünya şampiyonu sporcudan Tekin'e ziyaret

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kick boksçu Aykübe Özdemir, Şarköy İlçe Müftüsü Ramazan Tekin'i ziyaret etti.

Özdemir ve Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, Tekin ile bir süre sohbet etti.

Tekin, sporcuya başarı dileyerek, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Çorlu Belediyesi Meclisi temmuz toplantısı yapıldı

Çorlu Belediyesi Meclisi temmuz toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri görüşülmeden 3 ek gündem maddesinin meclis gündemine alınması oy birliğiyle kabul edildi.