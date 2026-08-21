SAT ve SAS Komandoları TEKNOFEST'te Gösteri Yaptı - Son Dakika
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SAT ve SAS Komandoları TEKNOFEST'te Gösteri Yaptı

SAT ve SAS Komandoları TEKNOFEST\'te Gösteri Yaptı
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, TEKNOFEST Mavi Vatan'da heyecan dolu sualtı gösterileri düzenledi.

İSTANBUL Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandolarının TEKNOFEST Mavi Vatan'da düzenledikleri gösteriler, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.

Festivalde SAT ve SAS komandoları çeşitli senaryoları icra ederek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel kabiliyetini ortaya koydu. Faaliyette, senaryo gereği Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı (İDA) ve şüpheli cisimler, helikopterden denize atlayan personel tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. .Festivalde SAT ve SAS komandoları çeşitli senaryoları icra ederek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel kabiliyetini ortaya koydu. Senaryo gereği farklı kurtarma operasyonlarının gerçekleştirildiği gösteri, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SAT ve SAS Komandoları TEKNOFEST'te Gösteri Yaptı - Son Dakika

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