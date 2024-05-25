SAÜ'de Deprem Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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SAÜ'de Deprem Çalıştayı Gerçekleştirildi

SAÜ\'de Deprem Çalıştayı Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi'nde akademisyen ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen Deprem Çalıştayı'nda, TÜBİTAK destekli bir proje olan 'Türkiye'de Zaman Bağımlı Deprem Gerilme Etkileşimlerinin Modellenmesi ve Deprem Tehlikesi Üzerine Çıkarımlar'ın sonuçları paylaşıldı. Proje sonuçları, makalelerle yaygınlaştırılmak isteniyor.

25.05.2024 15:43
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Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) akademisyen ve uzmanların katılımıyla "Deprem Çalıştayı" gerçekleştirildi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Fuat Sezgin Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, TÜBİTAK destekli " Türkiye'de Zaman Bağımlı Deprem Gerilme Etkileşimlerinin Modellenmesi ve Deprem Tehlikesi Üzerine Çıkarımlar" projesinin sonuçları paylaşıldı.

SAÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Utkucu, AA muhabirine, Türkiye'deki deprem gerilme tehlikelerine ilişkin projeyi başarıyla sonuçlandırdıklarını söyledi.

Sonuçları makaleye çevirdiklerini, çalıştaylarla akademisyen ve uzmanlara aktardıklarını belirten Utkucu, bu sonuçları yaygınlaştırmak istediklerinden bahsetti.

Utkucu, proje devam ederken 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerinin meydana geldiğini hatırlatarak, o bölgedeki gerilme yükünü projede gösterdiklerini anlattı.

Doğu Marmara'da da bir gerilme olduğunun herkesin bilgisi dahilinde olduğuna işaret eden Utkucu, "Gerilme yüklerini modelliyoruz. Bu şekilde fayların ne durumda olduğu hakkında fikir edinmeye çalışıyoruz. İşte doğuda, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Yedisu, batıda da Marmara Denizi altında önemli ölçüde fayların gerilme yüklediğini kendimiz de bu projede yaptığımız hesaplarla ortaya çıkardık." dedi.

Utkucu, çalışmaları akademisyenler ve uzmanlarla paylaşıp onların görüşlerini, önerilerini alarak yeni çalışmaları şekillendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Projenin sonuçlarını TÜBİTAK'a sunduklarını ve kabul edildiğini aktaran Utkucu, yurt içinde ve dışında farklı toplantılarda bu çalışmaları anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Utkucu, çalıştaya ülke içinden farklı üniversitelerden gelen akademisyenlerin katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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