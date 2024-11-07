Savaş Muhabiri Hoşbaş, Öğrencilerle Tecrübelerini Paylaştı - Son Dakika
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Savaş Muhabiri Hoşbaş, Öğrencilerle Tecrübelerini Paylaştı

Tayyib Hoşbaş, BAİBÜ öğrencilerine savaş muhabirliği deneyimlerini anlattı ve belgesel izlettirdi.

07.11.2024 21:18
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Anadolu Ajansında (AA) kameraman olarak görev yapan Tayyib Hoşbaş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Hoşbaş, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği ile AİBÜ İletişim Fakültesi Evrensel Medya Topluluğu tarafından düzenlenen "Savaş Muhabiri" konferansına katıldı.

Öğrencilere Ukrayna- Rusya savaşı için gittiği Ukrayna'da ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında görev yaptığı Kudüs'teki anılarını anlatan Hoşbaş, savaş muhabirliğindeki bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Savaş muhabirliğinin iyi ve kötü yanlarına değinen Hoşbaş, bu işi yapmak isteyen iletişim fakültesi öğrencilerinin sahada karşılaşabilecekleri hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasının ardından Hoşbaş'ın Ukrayna-Rusya Savaşı'nda çektiği ve Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali (EEIMA) ve Uluslararası Savaş Gönderileri Film Festivali'nde (Dispatches of War) ödül alan belgesel, İngiltere'deki Ukrayna Film Festivali (PTAKH), Symbiotic Film Festivali ve Ukrayna Rüyası Film Festivali'ne de seçilerek gösterilen "Savaşın Yaşlı Bıraktığı Gözler" adlı kısa belgeseli de öğrencilere izletildi.

Hoşbaş, programın sonunda AİBÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Tandırlı'ya, İsrail'in işlediği savaş suçlarına yer verilen AA'nın "Kanıt" isimli kitabını hediye etti.

Etkinliğe, AİBÜ Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selami Özsoy, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Gürbüz, Evrensel Medya Topluluğu danışmanı araştırma görevlisi Mahmut Rıfkı Ünal ve dernek üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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