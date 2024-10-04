Savaş Muhabirliği Eğitimi Tamamlandı

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Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sona erdi.

9 AA personeli, 15'i farklı ülkelerden gazeteci 25 kursiyer savaş muhabirliği eğitimini tamamladı.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev alacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla 23 Eylül-4 Ekim düzenlenen eğitimin sertifika töreni, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kursiyerlerden Cem Dağıstanlı ve Abari Amittı Abpubacar teşekkür konuşması yaptı.

AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, savaş muhabirliğinin sadece bilgi vermek değil aynı zamanda insanlığın vicdanına seslenmek olduğunu söyledi.

Eğitimlere katılan bazı kursiyerlerin zorlandığına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu eğitim size işbirliğini, koordinasyonu, nasıl hayatta kalacağınızı öğretti çünkü Türkiye'nin en iyilerinden eğitim aldınız. Doğru bilgiye erişim kaos ortamında hayati bir ihtiyaç ve bu bilgiyi sağlama sorumluluğu sizlerde. 25 dönem boyunca 558 medya mensubu bu eğitimi tamamladı, bu dönem 583'e çıktı. Bu eğitimin dünyada eşi ve benzeri olmadığını biliyoruz. Bu eğitimlerde sadece fiziksel zorluklardan bahsedilmedi, psikolojik zorluklarla da baş etmeyi öğrendiniz. Umarız bu bilgileri kullanmak zorunda kalmazsınız ama kalırsanız umuyoruz bu bilgiler sizi ayakta tutar."

"Bu kutsal bir vazife"

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da TİKA'da görev yaparken Somali'de 2 kurşun isabet eden biri olarak sahada işin içinde tecrübe edinmenin çok farklı olduğunu ifade etti.

Polat, "Bu eğitimlerin ardından tecrübe edeceksiniz gibi görünüyor, dünyada daha fazla savaş ortamı oluşuyor. İnsan elinde ne varsa onu verir. TİKA, Türkiye'nin bütün kurumlarıyla elinde ne varsa, o kurumlarımızın tecrübelerini paylaşmak üzere işbirliği yapan, koordinasyon sağlayan bir kurum. Siz Türkiye'nin en özel tecrübelerinden birini almış oldunuz. İnsan olarak önce merhametin, adaletin, hakikatin tecelli etmesi için çalışmak gerekiyor. Bu kutsal bir vazife." ifadelerini kullandı.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, programa destek verenlere teşekkür ederek, 26. dönem ile birlikte eğitim gören 583 kişiye ulaşıldığını kaydetti.

İnal, son birkaç eğitimin savaşın gölgesinde yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Umuyoruz ki dünyada savaş olmasın, biz de bu eğitimi vermeyelim. Temennimiz bir şeye yaramıyor, dünya ne söylersek söyleyelim yeni bir acıya bürünüyor. Hayal dahi kuramamış, anne babasına doyamayan çocuklar, bakılmaya muhtaç yaşlılar ve kadınlar bu savaşın en büyük mağdurları. 30 binin üzerinde çocuk Gazze'de hayattan koparıldı. Size düşen görev, aldığınız eğitim ile önce hayata kalmak ve kaliteli, doğru haberleri dünyaya yönlendirmek. Ülkenize gittiğinizde sevdiklerinize Türk insanının dostluğunu ve şefkatini iletmeyi unutmayın."

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.