Savaş Oyunları Saldırıya Sebep Oldu

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(İSTANBUL) - Başakşehir'de 3 kişiyi bıçakla yaralayan 17 yaşındaki maskeli, yabancı uyruklu saldırgan ifadesinde bilgisayar ve telefondaki savaş oyunlarından etkilendiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün 17.15 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi yakınlarında, sokak ortasında meydana geldi. Bir şüpheli, biri çocuk üç kişiyi yaraladı. Bir görgü tanığı o anları "Adamın biri Kayaşehir'de önüne geleni bıçakladı. İki kişiye müdahale ettik. Yok artık diyeceğiniz bir olay. Adam sokakta rastgele herkesi bıçakladı. Biz nüdahale ederken kaçtı" sözleriyle anlattı.

Emniyet açıklama yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ekiplerin 'bıçaklı kavga' ihbarı üzerine olay yerine gittiği, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgileri yer aldı. 17 yaşındaki şüphelinin de aynı gün evinde yakalandığı belirtildi.

Savaş oyunlarından etkilendiğini söyledi

Yabancı uyruklu maskeli saldırganın sürekli bilgisayar ve telefondan savaş oyunları oynadığı, ifadesinde 'oyunu bırakıp gerçek hayatta oyunlar oynamasına dair rüyalar gördüğü, olay günü de aynı rüyalardan gördüğü, uyandıktan sonra mutfaktan bıçak alarak dışarı çıktığı, kafede oturanları görmesi üzerine şahısları bıçakla yaraladığı, özellikle birini seçerek saldırmadığı, oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da şahısların kendisine saldıracağı düşüncesiyle bıçakla saldırdığını' söylediği öğrenildi.