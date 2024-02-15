Savaş oyununda sanal karakter dolandırıcılığı davası açıldı - Son Dakika
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Savaş oyununda sanal karakter dolandırıcılığı davası açıldı

Savaş oyununda sanal karakter dolandırıcılığı davası açıldı

Ankara'da yaşayan bir kişi, savaş oyunundaki sanal karakteri satın almak için anlaştığı şüphelilere 8 bin 500 lira gönderdikten sonra dolandırıldı. Şüpheliler hakkında 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

15.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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Savaş oyunundaki sanal karakteri satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli hakkında, "bankacılık veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Ankara'da yaşayan Batıkan Y. internet üzerinden oynanan savaş oyununun sanal karakterinin satıldığını öğrendi.

Oyun karakterini satın almak için Serhat T. ve Mervan K. ile iletişime geçen Batıkan Y, 8 bin 500 lira karşılığında karakterin satışı üzerine anlaştı.

Babasının kredi kartından anlaştıkları parayı şüphelilere gönderen Batıkan Y. aradan birkaç gün geçmesine rağmen oyun karakterini alamadı.

Şüphelilerin telefonlarını kapatması üzerine Batıkan Y, internet üzerinden oyun karakteri satış vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Para transferinin gerçekleştiği hesabın sahibi şüpheli Serhat T. ifadesinde, müştekiyi tanımadığını internet üzerinden oyun satışı yapmadığını öne sürdü.

Banka kartlarını ve 7 ayrı banka hesabının şifrelerini şüpheli Mervan K'ye 4 bin 500 lira karşılığında kiraladığını ileri süren Serhat T, kartları Mervan K'nin kullandığını iddia etti.

Şüpheli Mervan K. de suça konu banka hesaplarını, E.D. ve M.O.B'ye verdiğini, şüpheli Serhat T'nin de bu olayda bilgisi olduğunu savundu.

Serhat T'nin banka kartlarını, bu kişilere vermesine aracılık ettiğini ileri süren Mervan K, suçlamaları kabul etmedi.

10 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Serhat T. ve Mervan K'nin savunmalarında birbirlerini suçladıkları ancak atılı suçu birlikte işlediklerinin sabit olduğu belirtildi.

Müştekiye taahhüt ettikleri oyun karakterini göndermeyen şüphelilerin, müştekinin suçtan kaynaklanan zararını da karşılamadıkları aktarılan iddianamede, Serhat T. ve Mervan K'nin, "dolandırıcılık" suçunun nitelikli hallerinden sayılan "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA

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