 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Savaş yıllarında dahi sürdürülen 200 yıllık gelenek: Kaz Bayramı - Son Dakika
Üye Girişi

Savaş yıllarında dahi sürdürülen 200 yıllık gelenek: Kaz Bayramı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan Kaz Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Tarihi 200 yıl öncesine dayanan bu gelenek, savaş yıllarında dahi yaşatılmış ve kentin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılmasında önemli bir rol oynamıştır. Kaz Bayramı etkinliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinlerinin iş birliğiyle düzenlenmektedir. Etkinlikte, köy meydanında çeşitli etkinlikler, ikramlar ve yöresel türkülerle kutlama yapılacaktır. Her yıl ocak ayında kutlanan Kaz Bayramı'nda kazlar toplu halde kesilerek hazırlanır ve bu geleneğin savaş yıllarında dahi sürdürülmesi sayesinde 200 yıldır günümüze ulaşmıştır.

04.01.2024 - 13:10,  Güncelleme: 13:11
Abone Ol

Savaş yıllarında dahi sürdürülen 200 yıllık gelenek: Kaz Bayramı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek "Kaz Bayramı" için hazırlıklar sürüyor. Tarihi 200 yıl öncesine dayanan savaş yıllarında dahi yaşatılmaya devam eden gelenek, kentin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılmasında fayda sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinleri iş birliği ile bu yıl 3'üncüsünün düzenleneceği ve geçmişi 200 yıl öncesine dayanan geleneksel Kaz Bayramı etkinliği için hazırlıklar sürüyor. 19 Ocak Cuma günü Eseler köyünde yapılacak etkinlik için çevre köylerden gelen kadınlar imece usulü kuru yufka açmaya başladı. Kentin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenecek Kaz Bayramı, köy meydanında birbirinden farklı etkinlikler, ikramlar ve yöresel türkülerle kutlanacak.

Savaş yıllarında dahi sürdürüldü

Her yıl ocak ayında kutlanan Kaz Bayramı'ndan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizleniyor, bir gece dinlenmeye bırakılan etlerin donan yağı alınıyor. Bir gün süreyle suya yatırılan etler, bayram sabahı sudan çıkarılarak kızılcık ağaçlarından hazırlanan şişlere diziliyor, tavalarının içerisine bir miktar su konularak fırına sürülüyor. Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren vatandaşlar sayesinde 200 yıl boyunca bu geleneğin günümüze ulaşması sağlandı.

Savaş yıllarında dahi sürdürülen 200 yıllık gelenek: Kaz Bayramı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Kocaeli, Yemek, Etkinlikler, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaş yıllarında dahi sürdürülen 200 yıllık gelenek: Kaz Bayramı - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:56
Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Son Dakika
11:56 Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 14:01:12. #1.12#
SON DAKİKA: Savaş yıllarında dahi sürdürülen 200 yıllık gelenek: Kaz Bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement