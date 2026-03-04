Savaşa Hayır: Türkiye Körler Federasyonu'ndan Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşa Hayır: Türkiye Körler Federasyonu'ndan Protesto

04.03.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Körler Federasyonu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto ederek barış çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Türkiye Körler Federasyonu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bizler Türkiye Körler Federasyonu, üye Dernekler ve kardeş kuruluşlar olarak ölüm kıyım ve yıkım kadar engelli kaynağı olan savaşlara bu nedenle de karşıyız. Bizler bu kirli savaşın derhal durdurulmasını, öncelikle ateşkes ve ardından kalıcı barış sağlanmasını istiyoruz" çağrısı yaptı.

Türkiye Körler Federasyonu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını Güvenpark'ta protesto etti.

Protestoya, Altı Nokta Körler Derneği, Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği, Tüm Emeklilerin Sendikası, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Beraberiz Derneği, SOL Parti ve Saadet Parti temsilcileri de destek verdi.

Gruptakiler, "Savaşa hayır, barış hemen şimdi", "Kahrolsun kirli savaş, yaşasın barış" ve "Kahrolsun ABD, tam bağımsız Türkiye" sloganları attı.

"Savaş çok önemli bir engellilik kaynağıdır"

Ortak basın açıklamasını okuyan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Hasan Tatar, şunları söyledi:

"Dünyanın öbür ucundan gelen ve kendini dünyanın hakimi olarak gören emperyalist ABD ile Orta Doğu'daki maşası Siyonist İsrail'in İran'a vahşice saldırısıyla İran'ın üst düzey yöneticilerini katledip İran şehirlerini bombalamasıyla başlayan kirli savaş, İran'ın bölgedeki ABD üstlerini vurmasıyla tüm Orta Doğu'ya yayılarak bölgemiz ve dünyamız için korkunç bir risk oluşturmuştur."

Kuzeyimizde yıllardır süren Rusya-Ukrayna savaşı ve güneyimizde Siyonist İsrail'in Filistin'e yönelik bitmek bilmeyen katliamlarıyla ülkemiz maalesef tam bir kan ve ateş çemberi içerisinde kalmıştır. Evrensel hukuku ve uluslararası kuralları hiçe sayan ABD ve İsrail yalnızca yönetim kadroları ve askeri hedeflere değil, İran da ki sivil halkın üzerine de bombalar yağdırmaktadır. Okullar, hastaneler bombalanmakta, yüzlerce çocuk ve hasta dahil çok sayıda sivil bu acımasız savaşta katledilmektedir. Hiçbir kural tanımayan ABD ve İsrail, adeta küresel haydutluk yapmaktadırlar. Savaş ölümdür, savaş yıkımdır, ama aynı zamanda savaş çok önemli bir engellilik kaynağıdır. Savaşta yaşamını yitiren binlerce insanın yanı sıra daha fazla insan kolunu, bacağını, gözünü kulağını çeşitli uzuvlarını kaybetmekte ve aramıza çok sayıda yeni engellinin katılmasına yol açmaktadır. Bizler Türkiye Körler Federasyonu, üye Dernekler ve kardeş kuruluşlar olarak ölüm kıyım ve yıkım kadar engelli kaynağı olan savaşlara bu nedenle de karşıyız. Bizler bu kirli savaşın derhal durdurulmasını, öncelikle ateşkes ve ardından kalıcı barış sağlanmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Güvenlik, Türkiye, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaşa Hayır: Türkiye Körler Federasyonu'ndan Protesto - Son Dakika

Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:27:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Savaşa Hayır: Türkiye Körler Federasyonu'ndan Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.