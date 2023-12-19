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Savaşın ortasında unuttukları çocukluklarını kısa süre de olsa hatırladılar - Son Dakika
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Savaşın ortasında unuttukları çocukluklarını kısa süre de olsa hatırladılar

- Savaşın ortasında unuttukları çocukluklarını kısa süre de olsa hatırladılar İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinli bir aktivist grup, El Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesinde düzenledikleri eğlence ile savaşın ortasında çocukluluklarını unutan Filistinli çocukları...

Savaşın ortasında unuttukları çocukluklarını kısa süre de olsa hatırladılar
19.12.2023 - 20:26,
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- Savaşın ortasında unuttukları çocukluklarını kısa süre de olsa hatırladılar

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinli bir aktivist grup, El Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesinde düzenledikleri eğlence ile savaşın ortasında çocukluluklarını unutan Filistinli çocukları kısa sürede olsa güldürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi saldırıları devam ederken savaştan en fazla etkilenen Filistinli çocuklar oldu. Okula gidemeyen, oynayamayan hatta gülmeyi unutan Filistinli çocuklar, her gün anne-babalarını ve yakınlarını kaybetmenin acısıyla yüzleşiyor. Korku dolu gözlerle dünya ülkelerinin görmezden geldiği kayıpları yaşayan çocukların yaralarını Filistinli bir aktivist grup sarmaya çalıştı. Filistinli aktivist grup, Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail saldırılarında yaralananların getirildiği El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakınlarını kaybeden çocukları güldürebilmek için eğlence organize etti.

Evlerinden edilen, ailelerinin tedavisinin devam ettiği hastanede kalan onlarca çocuk, hastane avlusunda bir araya geldi. Şarkılar söyleyen, oyunlar oynayan çocuklar kısa sürede olsa eğlenceli anlar yaşadı. Saldırı seslerinden, korku ve endişeden uzakta çocukları eğlendirmeye çalışan gönüllüler, hastane bahçesinde savaşın ortasında olduklarını unutturmaya çalıştı.

"Çadır değil, evim olsun isterdim"

Kısıtlı imkanlarla düzenlenen etkinliğe katılarak eğlenceli anlar geçiren Filistinli çocuk Lina Abu Dhaher, "Gazze Şeridi'nde yaşıyordum ama ailemle birlikte El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne gelmek zorunda kaldık. Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yürüyerek geldik ve sokaklarda cesetler, parçalanan vücutlar gördük. Bu etkinlik sayesinde oyun oynayabildik, şarkı söyledik ve eğlendik. Dünyanın farklı noktalarındaki diğer çocuklar gibi yaşamak isterdim. Çadır değil, evim olsun isterdim. İçine yağmur sularının sızdığı bir çadırda yaşıyorum. Güvenli bir yerde yaşamak, bir yerden başka bir yere gitmek zorunda olmamak isterdim" ifadelerini kullandı.

Filistinli organizatör Moamen Abu Harbid, çocukların psikolojilerini için böyle bir eğlence düzenlediklerini dile getirerek, "Bu şekilde normal hayatlarına dönebilsinler diye uğraşıyoruz. Her gün hastaneye yaralıların, ölenlerin getirildiğini, hatta parçalanan vücutları gören çocukların psikolojileri iyi değil. Hastanedeki çocukların normal hayat olduğunu anlamaları için tüm çabayı gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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