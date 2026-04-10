Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze

Rusya ile Ukrayna arasında savaşta hayatını kaybeden askerlere ait cenazelerin değişimi gerçekleştirildi. Değişim anlarına ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

BİN UKRAYNALI ASKERİN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, Rusya’nın Kiev’e Ukraynalı askerlere ait olduğu belirtilen 1000 cenazeyi teslim ettiğini açıkladı. Açıklamada, sürecin Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) desteğiyle yürütüldüğü belirtildi.

RUSYA 41 CENAZE ALDI

Rus haber ajansı Tass’ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre ise Rusya, Ukrayna’ya 1000 askerinin cenazesini teslim ederken, karşılığında 41 Rus askerin cenazesini aldı.

KAYIPLARDA DENGE TARTIŞMASI

Kiev merkezli VoxUkraine analiz platformuna göre, Rusya daha ağır kayıplar vermesine rağmen sahadaki kontrol nedeniyle daha fazla Ukraynalı askerin cenazesine ulaşıyor. Bu durum, cephedeki operasyonların büyük bölümünde Rusya’nın taarruzda olmasına bağlanıyor.

UKRAYNA: RUSYA’NIN KAYBI 1,3 MİLYONU AŞTI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın 10 Nisan tarihli raporuna göre, savaşın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana Rus ordusunun toplam kaybı 1 milyon 308 bin 670’e ulaştı. Raporda, son 24 saatte bin 130 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ASKERİ KAYIPLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Ukrayna kaynaklarına göre Rusya, savaş boyunca 11 bin 848 tank, 24 bin 375 zırhlı araç ve 88 bin 515 askeri araç kaybetti. Ayrıca 39 bin 734 topçu sistemi, 1.724 çok namlulu roketatar, 1.341 hava savunma sistemi, 435 uçak, 350 helikopter, 229 bin 771 İHA, 33 gemi ve 2 denizaltının imha edildiği aktarıldı.

UKRAYNA’NIN KAYBI 600 BİNE YAKLAŞTI

ABD merkezli CSIS’in Ocak 2026 raporuna göre ise Ukrayna’nın Şubat 2022 ile Aralık 2025 arasındaki toplam zayiatının 500 bin ile 600 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu kayıpların 100 bin ile 140 binlik kısmının doğrudan çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerden oluştuğu değerlendiriliyor.