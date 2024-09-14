Savaştepe\'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncel

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 AHJ 530 plakalı kapalı kasa kamyoneti, şüphe üzerine İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Savaştepe gişeleri yakınlarında durdurdu.

Kamyonetin kasasında, Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramalarda bot, bot motoru, 2 pompa ve taban tahtası ele geçirildi.

Araç sürücü M.T'nin (29) üzerinde ise kapsülde uyuşturucu ve kullanma aparatı ile yüklü miktarda para bulundu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan kamyonet sürücüsü M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.