Savunma Muhabirliği Eğitimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Savunma Muhabirliği Eğitimi Başladı

Savunma Muhabirliği Eğitimi Başladı

MSB, savunma muhabirlerine 5 haftalık eğitim programı düzenliyor; doğru bilgiye ulaşım vurgulanıyor.

09.11.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından savunma alanında görev yapan muhabirlere yönelik 5 hafta sürecek eğitimin ikincisi başladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından düzenlenen savunma muhabirliği eğitiminde MSB teşkilat yapısı ve faaliyetlerinin anlatılması, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin askeri terminolojisi, hudut güvenliği ile ilgili alınan tedbirler ve yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi aktarılacak. Terörü kaynağında yok etme anlayışı kapsamında gerçekleştirilen harekatlara ilişkin bilgilerin yanı sıra hudut hattında ve operasyon bölgelerinde basın mensuplarının dikkat etmesi gereken konular anlatılacak. TSK ile ikili askeri iş birliği ve uluslararası görevler kapsamında bulunulan ülkelerle yapılan faaliyetlerin yanında NATO kavram ve terminolojisinin tanıtılması ve dezenformasyonun önüne geçilmesi de hedefleniyor.

'GÜVENİLİR BİLGİYE ULAŞMAK EHEMMİYETLİ HALE GELMİŞTİR'

Bakanlıkta gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk açıklama yaparak, "İletişim ve etkileşimin baş döndürücü bir hızla arttığı, büyük bir güce dönüştüğü ve dezenformasyon ile mücadelenin kritik öneme sahip olduğu günümüzde; hakiki ve güvenilir bilgiye ulaşmak her zamankinden daha ehemmiyetli hale gelmiştir. Hepinizin bildiği gibi basın faaliyetlerinin temel değerleri gerçeklik, doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık, kamu yararı gözetilmesi, gizlilik ve hesap verilebilirliktir. ve bu temel değerler üzerine inşa edilen basın faaliyetleri; sağlıklı bir kamuoyunun oluşması, halkımızın doğru bilgiye ulaşması, dezenformasyon ile mücadele edilmesi noktasında son derece kritik bir işleve, etik, ahlaki, mesleki değerler ve esaslar çerçevesinde özveri üzerine kurulu müstesna bir yere sahiptir" dedi.

'MEDYA, HASSAS OLMAK DURUMUNDADIR'

Bilgiye çok çabuk ulaşılan bu günde en büyük sorunun haber ve bilginin sorgulanmadan doğru kabul edilmesi olduğunu söyleyen Tuğamiral Aktürk, " Medya, toplumsal vicdanı zedeleyen olaylara karşı daha hassas olmak durumundadır. Sansasyon yaratma ve reyting kaygısıyla teyit edilmemiş bilgilerin hızla, alelacele servis edilmesi, bunların da popülerlik kazanmış sosyal medya hesaplarından paylaşılması toplumda infial yaratabilmektedir. Son olarak TUSAŞ'a yönelik menfur terör saldırısı sonrasında görüldüğü gibi sorumsuzca, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yapılan yayın, haber ve paylaşımlar vatandaşlarımızın, devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine zarar verecek ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Diğer yandan, soruşturma/yargılama süreçlerinde, medyanın etik kurallarına aykırı şekilde çeşitli saiklerle üretilen, soruşturmanın gizliliğine aykırı haberler de bilgi kirliliğine ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açabilmektedir. Yasal mevzuatı göz ardı ederek kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanlarına ilişkin karmaşa ve akıl karışıklığı oluşturma, görev, yetki ve sorumluluk alanına girmeyen bir konuda kamu kurum ve kuruluşunu hedef ve muhatap gösterme gibi durumlar iletişimde kaçınılmaz ve geriye alınamaz sorunlar ortaya çıkararak maalesef yanıltıcı, karalayıcı bir durum ve iletişim ortamı yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

'MSB OLARAK HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ'

Tuğamiral Aktürk, MSB olarak tüm faaliyetleri şeffaflık içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Faaliyet alanlarımıza ve gelişmelere ilişkin hususlarda kamuoyunu sizlerin aracılığıyla ilk elden ve zamanında bilgilendirmeye yönelik çabalarımıza devam ediyoruz. MSB olarak her türlü eleştiriye açığız. Fakat siyasi saikler, kişisel hayal kırıklıkları, şahsi mülahazalar ile MSB/TSK aleyhine üretilen kasıtlı yalan haberler kuruma zarar vermekte, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan örgütlü dezenformasyon bekamıza yönelik yeni bir tehdit türüne dönüşebilmektedir. Dezenformasyon konusunda İletişim Başkanlığımızla koordineli şekilde yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya yönelik her türlü çabayı bertaraf etmek üzere silahımız her zaman şeffaflık ve bilgi kanallarının açık tutulması olacaktır. Halkımız ve siz basın mensupları şundan her zaman emin olmalıdır ki; Anayasa, kanunlar ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak görev yapan ve en temel görevi müesses disiplini tesis ve idame olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, bunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun gerekli işlemler tereddütsüz bir şekilde ve hassasiyetle yapılır" diye konuştu. Aktürk, 'savunma muhabirliği' eğitimi ile hedeflenenleri de anlatarak, "Ortak ve milli meselemiz olan savunma ve güvenliğimize yönelik faaliyetlerimizin takibi, milli tezlerimizin bilinmesi, iyi anlaşılması, iç ve dış kamuoyuna doğru anlatılması kapsamında sizlere katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu faaliyette esas amacımızın faaliyetlerimizin daha iyi anlaşılmasının yanında ortak dil ve anlayış birliğinin sağlanması olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Savunma, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Muhabirliği Eğitimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
13:39 Yedieminde büyük değişiklik Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak Yedieminde büyük değişiklik! Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına “Allah büyüktür“ diye seslendi Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına "Allah büyüktür" diye seslendi
18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:29 Elazığ’da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada Elazığ'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
18:12 Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu
18:06 A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı: Yıldız futbolcu Türkiye’yi seçti A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Yıldız futbolcu Türkiye'yi seçti
17:59 Swiss Gold Ercan Kutlu altında yeni ponzi sistemi milyon TL kayıp Swiss Gold Ercan Kutlu altında yeni ponzi sistemi milyon TL kayıp!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 16:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: Savunma Muhabirliği Eğitimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.