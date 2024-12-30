Savunma Sanayi Uzman Yardımcısı Alımı - Son Dakika
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Savunma Sanayi Uzman Yardımcısı Alımı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 38 uzman yardımcısı alacak, KPSS ve İngilizce şartı var.

30.12.2024 00:28
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 38 Savunma Sanayi Uzman Yardımcısı alınacağını ilan etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adayların en az 80 KPSS ve en az 75 İngilizce puanı olması gerekiyor. 38 kişilik kadro için 152 adayın sözlü sınava çağrılacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ilanına göre Savunma Sanayi Uzman Yardımcısı kadrolarına 38 kişinin atanacağı duyuruldu. İlana başvuracak adayıların KPSS P(1), P(2) ve P(3) puan türününün birinden en az 80 puana sahip olması gerekiyor. YDS şarti ise İngilizce alanında en az 75 olarak belirlendi.

Başvuru yapacak adayların;

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği, Siber Güvenlik Mühendisliği

Yapay Zeka Mühendisliği veya Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olması gerekiyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, KPSS, Son Dakika

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