Savunma Sanayii Başkanından Koluman'a Ziyaret - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanından Koluman'a Ziyaret

Savunma Sanayii Başkanından Koluman\'a Ziyaret

Prof. Dr. Haluk Görgün, Koluman Otomotiv'i ziyaret ederek işbirliği projelerini değerlendirdi.

03.10.2024 23:17
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaret etti.

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki lider kurumları olan ASELSAN ve Roketsan gibi paydaşlarla yürütülen projelerin masaya yatırıldığı ve gelecekte atılacak işbirliği adımlarının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Görgün, ziyarette Türk savunma sanayisine operasyonel açıdan önemli katkılar sağlayan firmanın üretim bandını, lojistik ve zırhlı araçlarını yakından inceleme imkanı bulduklarını belirtti.

Ev sahiplikleri için yönetime, firma çalışanlarına teşekkür eden Görgün, şunları kaydetti:

"Kara platformlarında farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik çözümler sunan, yerli üretim gücü ve önemli işbirlikleriyle geliştirilen birbirinden stratejik ve teknolojik bu araçlar, uluslararası pazarlarda rekabet edebilir nitelikler taşıyor ve bu sayede ihracatımıza da önemli katkılar sağlıyor. Firmalarımızın üretim kapasitesinin ve savunma sanayisindeki rolünün her geçen gün geliştiğini görüyoruz. Bu gelişim bizleri hem gururlandırıyor hem de gelecek noktasında ümitvar kılıyor. Savunma sanayimizin büyümesine ve güçlenmesine katkı sağlayan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ülkemizin kalkınmasında önemli hizmetleri olan tüm kurum ve kuruluşlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz."

Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık da özellikle savunma sanayisi alanında üretim süreçlerinin yerinde incelenmesi ve yeni projelerin takdirinin, kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, "Bizi mutlu eden bu ziyaretin, işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak yeni adımların habercisi olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar SSB, ASELSAN ve Roketsan ile yürüttüğümüz ortak projeler, savunma sanayisine yaptığımız katkının somut bir göstergesi. Bizi gururlandıran bu ziyaretin, mevcut projelerimizi daha ileriye taşıyacak ve yeni işbirliklerine kapı aralayacak bir adım olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, ziyarette robotik ve otomasyon odaklı üretim sistemlerini inceledi, KISRAK aracını kullandı.

Ziyaretin anısına fabrikanın bahçesine katılımcılar tarafından bir zeytin ağacı dikildi.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Güncel, mersin, Son Dakika

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