Savunma Sanayii için Akademik Tez Programına 421 Başvuru

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliğiyle hayata geçirilen 'Akademik Tez Programı'na (ATP) 119 üniversiteden, 58 farklı bölümden toplam 421 öğrenci başvurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; SSB ile iş birliğiyle bu eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Akademik Tez Programı'na, 119 üniversiteden, 58 farklı bölümden toplam 421 başvuru yapıldı. En çok öğrencinin başvuru yaptığı üniversiteler sırasıyla Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi oldu. ATP ile savunma sanayi alanında yapay zeka, üniversitelerde lisans seviyesinde bitirme projeleri ve lisansüstü seviyede tez çalışmaları olarak ele alınacak. Programla savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinliklerin artırılması, sektördeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması ve akademi ile sanayi arasında yapay zeka alanında güçlü bir iş birliği oluşturulması amaçlanıyor.

ATP için SSB tarafından belirlenen 71 konu başlığından 62 tanesi en az 1 kez tercih edildi. Yapılan 421 başvurudan 288'i bireysel, 68'i takım olmak üzere 356'sı kabul edildi. Kabul edilen başvurulardan 258'ini lisans, 98'sini yüksek lisans seviyeleri oluşturdu. Kabul alan öğrenciler, Türkiye'nin savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla geleceğin teknolojilerini şekillendirmek ve ülkenin savunma kabiliyetlerine katkıda bulunma fırsatını yakalamış olacak.

20 FİRMADAN 90 MENTÖR GÖREV YAPACAK

Öğrenciler bitirme veya yüksek lisans tezi çalışmalarını üniversitelerdeki akademik danışmanlarıyla devam ettirecek ancak sektör uzmanlarından atanan mentörlerden de süreç boyunca ek teknik destek ve rehberlik alacak. ATP'de 20 farklı firmadan 90 mentör görev yapacak. Öğrenciler ocak, mart ve haziran aylarında olmak üzere mentörlerine 3 ara değerlendirme raporu iletecek ve mentörler bu raporları da dikkate alarak çalışmaları puanlayacak.

Haziran ayında nihai tez çalışmasının teslim edilmesinin ardından başarılı olan öğrencilerin tez çalışmalarını anlatacağı ve sunumlarını gerçekleştireceği bir etkinlik düzenlenecek. Sektör uzmanlarıyla öğrenciler ve akademisyenler arasındaki etkileşimi artıracak etkinlikte yapılacak sunumlarda en başarılı olan öğrencilere aday mühendislik, staj programı, yurt dışı konferans katılım desteği, proje desteği gibi ödüller verilecek.