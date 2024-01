2023 yılında savunma ve havacılık ihracatı yüzde 27 arttı

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "2022 yılında 4,364 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayii ihracat rakamımız, 2023 yılında yüzde 27'lik artışla 5,5 milyar dolara ulaştı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2023 yılı savunma havacılık ihracatına ilişkin açıklama yaptı. Görgün, savunma ve güvenlik teknolojilerinde, uluslararası platformda lider ve yol gösterici bir Türkiye için gerekli atılımların yapıldığını belirterek, "Ülkemizin, bölgesinde ve dünyada değişen koşullar karşısında savunma sanayii ihtiyaçlarının yerli ve milli olarak karşılanabilmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin her alanda kalkınma hamlesini yaşadığı son 20 yılda savunma sanayimizin geldiği noktaya baktığımızda ortaya çıkan rakamlar bu gerçeği çok daha iyi anlatıyor. Şüphesiz ki burada ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri, hülasa ekosistemimizin tam bağımsız savunma sanayiine inancı ve bu hedef doğrultusunda hiçbir zorluğa aldırış etmeden kararlılıkla sürdürdüğü çalışmalar takdire şayandır" ifadelerini kullandı.Yapılan her işte, güçlü bir iradenin yanlarında olduğunu bilmenin kendilerini daha da cesaretlendirdiğini aktaran Görgün, "Yerli ve milli üretim vizyonuyla bizlere liderlik eden ve çalışmalarımızı her daim destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Savunma sanayiinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamanın en temel şartı ihracattır. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız yıldan yıla katbekat artmaktadır. 2022 yılında 4,364 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayii ihracat rakamımız 2023 yılında yüzde 27'lik artışla 5,5 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayiimiz son 10 yıl içinde dünyanın dört bir yanına, farklı coğrafyalarda 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç etti. Hiç şüphe yok ki bu büyüme Türk savunma sanayii ürünlerinin dünya savunma pazarında muteber bir marka haline gelmesinin tezahürüdür" diye konuştu.

'KİLOGRAM BAŞINA İHRACAT DEĞERİ YÜZDE 14 ARTTI'

Savunma sanayiinin, üretim yeteneği ve yüksek katma değeri ile Türkiye'nin savunma ve teknolojideki bağımsızlığını pekiştirirken ülke ekonomisine de kilogram başına ihracat değeri ile en yüksek katkıyı sunduğunu belirten Görgün, şöyle konuştu: "Türkiye'de kilogram başına ihracat tutarı ortalamada 1,57 dolar iken, savunma sanayiimiz geçtiğimiz yıla oranla kilogram başına ihracat değerini yüzde 14 artırarak 65 doları aşmış ve Türkiye ekonomisine ve dolaylı olarak toplumsal refaha yüksek bir katkı sağlamıştır. Bu noktada sektörümüzün gerçekleştirdiği ihracatın 1,7 milyar dolarını, bir önceki yıla oranla yüzde 52'lik bir artışla tek başına üstlenen Baykar firmamız özel bir teşekkürü hak ediyor. Geliştirdiği teknolojiler ile oyun değiştiren ve bütün dünyanın takdirini toplayan Baykar firmamız 2003'ten bugüne gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde ediyor ve yüksek teknoloji ihracatı ile ülkemiz ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Yakalanan başarının oluşmasında katkısı bulunan vakıf firmalarımızdan özel sektör firmalarımıza, tüm sektörümüze teşekkür ediyor, günbegün artarak devam eden ihracat hacmimizin, 2024 yılında katlanarak devam etmesini diliyor, Türkiye'nin yeni yüzyılının ülkemiz ekonomisinde dönüm noktası olmasını temenni ediyorum." (DHA)