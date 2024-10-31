Savunma Sanayisi Hedefleri Yükseliyor - Son Dakika
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Savunma Sanayisi Hedefleri Yükseliyor

2025'te ihracat, ciro ve istihdamda yeni hedefler belirlendi, genç yetenekler desteklenecek.

31.10.2024 11:50
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Savunma ve havacılık sanayisi gelecek yıl ihracat, ciro ve istihdam göstergelerinde yeni eşikler aşacak.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayi alanlarındaki yerli sanayi kuruluşlarının yatırım ve nitelikli personel istihdam faaliyetleri desteklenecek.

Kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi derin ve çığır açan teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerine destek verilecek.

Bu kapsamda, hipersonik teknolojileri alanında çalışılan Kompozit Katı Yakıtlar İçin Bağlayıcı-Katalizör Bileşeni Geliştirilmesi (KARBOSEN) Projesi ile kompozit katı yakıtlar için bağlayıcı-katalizör geliştirme amacıyla Küçük Ölçek Üretimleri İçin Altyapı Adaptasyon Çalışmaları yürütülecek.

Kuantum Lidar Geliştirilmesi Projesi kapsamında kritik tasarım ve tasarım doğrulama faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Mikrodalga Kuantum Radar Bileşenleri Geliştirilmesi (KUDAR) Projesi kapsamında kritik tasarım faaliyetleri yapılacak.

Kuantum Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları yürütülecek.

Soğuk Atom Tabanlı Ataletsel Sensör Geliştirilmesi (SOĞUK ATOM) Projesi faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Rubidyum Atomik Saat Geliştirilmesi (GÜNEŞ) Projesi Sözleşmesi imzalanacak ve bu kapsamda çeşitli faaliyetler hayata geçirilecek.

Kuantum Temelli Manyetik Anomali Tespiti Projesi'nin teklife çağrı dosyası yayımlanacak.

Yapay zekanın elektronik harp sistemlerinde kullanılmasına yönelik bilişsel elektronik harp alanında YANKI, BİLRAD, BERAY projeleri yürütülecek.

Otonomi ve haberleşme alanında TORAMAN ve KAPTAN projeleri uygulanacak.

SAGA Çağrısı kapsamında uygun bulunan 6 yeni projenin sözleşmesi imzalanacak.

Geleceğin Yapay Zeka Teknolojileri Odak Teknoloji Ağı faaliyetleri gerçekleştirilecek.

İnsan kaynağına yatırım

Sektörün artan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı güçlendirilecek, teknoloji yarışma ve programları yoluyla savunma sanayisine yönelik ilgi artırılacak.

Bu kapsamda, anadolu ve fen liseleri öğrencilerine yönelik olarak iki farklı yetkinlik geliştirme programı sürdürülecek.

Üniversite öğrencilerine yönelik 4 farklı yetkinlik geliştirme programı yürütülecek.

Gençlerin savunma sanayisine olan ilgilerini artırmak ve genç yetenekleri keşfedip geliştirmek amacıyla Gençlik Zirvesi düzenlenecek.

Vizyoner Genç platformunun savunma sanayisi özel bir istihdam portalına dönüşümü sağlanarak sektörün yetenek ve yetkinlik haritası oluşturulacak.

Sektör profesyonellerinin yetkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak Dijital Öğrenme Ağı projesi hayata geçirilerek çevrimiçi eğitimler gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayii İK Analitiği Programı hayata geçirilecek.

Sektörel etkileşimi artırmak için Stratejik/Operasyonel/Kültürel Yetkinlik Etkileşim Programları sürdürülecek ve bu anlamda yeni programlara başlanacak.

2025 yılında gerçekleştirilecek TEKNOFEST etkinliği ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenecek kariyer fuarlarına katılım sağlanacak.

Savunma sanayisindeki yetkinlikler artırılacak

Savunma sanayisinde yüksek teknoloji geliştiren yenilik tabanlı girişimci firmaların sayısının artırılması ve büyük ölçekli savunma sanayisi firmalarının yerli tedarik ekosistemlerini geliştirmesi ve girişimciliği desteklemesi kapsamında Yetenek Envanteri (YETEN) 2.0 Sözleşmesi imzalanacak.

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında Endüstri 4.0 ile ilgili kriterler hakkında firmaların farkındalıklarının artırılmasına ilişkin çalışmalar yapılacak.

Savunma sanayisi kabiliyetlerinin yurt dışına aktarılması amacıyla resmi heyetler ülkede ağırlanacak ve savunma sanayisi alanında ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle planlı 17 Savunma Sanayi İşbirliği Toplantısı gerçekleştirilecek.

Yurt dışında gerçekleştirilecek savunma sanayisi fuarlarına milli ve stantlı katılım gerçekleştirilerek firmalara destek sağlanacak.

Türk savunma sanayisi firmalarının NATO ihalelerindeki payını artıracak şekilde sektör ve paydaşlarla konferans, çalıştay, ziyaret gibi faaliyetler düzenlenecek.

Savunma sanayisi yeteneklerinin sivil alanda kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik paydaşlar arası etkileşim artırılacak.

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren ana yüklenicilerin katılım sağlayacağı savunma sanayisi il buluşmaları ile teknopark, kümelenme ve OSB buluşmaları düzenlenecek.

Bilişim projelerinde yerli siber güvenlik çözümleri uygulanacak ve yerli ürün geliştirme faaliyetlerine katkı sağlanacak.

Bu yıl sektördeki yerlilik oranının yüzde 81, savunma ve havacılık ihracatının 6,6 milyar dolar, cironun 16,5 milyar dolar ve istihdamın 99 bin olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Program hedefi doğrultusunda 2025 yılında yerlilik oranının yüzde 82'ye, ihracatın 7,3 milyar dolara, cironun 18,2 milyar dolara ve istihdamın yaklaşık 109 bine çıkması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Sanayisi Hedefleri Yükseliyor - Son Dakika

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