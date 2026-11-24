Fransız hükümeti, Rennes kentinde kurulacak ve yapay zekanın savunma alanına entegre edilmesini hızlandırmayı amaçlayan uluslararası merkeze Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç'in de katıldığını duyurdu.

Fransa Savunma Bakanlığından, Rennes'de kurulacak Savunmada Yapay Zeka Uluslararası Merkezine (ICAID) ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, merkezin kuruluşuna dair Rennes'de 19-20 Kasım'da yapılan konferansta Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç'in katılma kararını beyan ettikleri aktarıldı.

Merkezin "benzer düşünce yapısına sahip" diğer ülkelere de açık olduğu kaydedilen açıklamada, bir sonraki adımın katılımcı ülkelerle merkezin kuruluş metinlerini hazırlamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, yapay zeka merkezini gelecek yıl içinde tam kapasiteye kavuşturmanın hedeflendiği kaydedildi.

Savunma alanında yapay zekaya odaklanan ve operasyonların yeni teknolojiyle desteklenmesini amaçlayan merkezin duyurusu 12 Kasım'da Fransa tarafından yapılmıştı.

ICAID bünyesinde katılımcı ülkelerden yapay zeka uzmanlarının bir araya getirilmesi ve savunma alanında entegre ve uyumlu çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.