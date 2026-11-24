Savunmada yapay zeka merkezi ICAID'e Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç katılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa, Rennes'de kurulacak Savunmada Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'ne (ICAID) Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç'in katılacağını açıkladı. Merkezin gelecek yıl tam kapasiteye ulaşması hedeflenirken, katılımcı ülkelerle kuruluş metinlerinin hazırlanması bir sonraki adım olacak.
Fransız hükümeti, Rennes kentinde kurulacak ve yapay zekanın savunma alanına entegre edilmesini hızlandırmayı amaçlayan uluslararası merkeze Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç'in de katıldığını duyurdu.
Fransa Savunma Bakanlığından, Rennes'de kurulacak Savunmada Yapay Zeka Uluslararası Merkezine (ICAID) ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, merkezin kuruluşuna dair Rennes'de 19-20 Kasım'da yapılan konferansta Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç'in katılma kararını beyan ettikleri aktarıldı.
Merkezin "benzer düşünce yapısına sahip" diğer ülkelere de açık olduğu kaydedilen açıklamada, bir sonraki adımın katılımcı ülkelerle merkezin kuruluş metinlerini hazırlamak olduğu belirtildi.
Açıklamada, yapay zeka merkezini gelecek yıl içinde tam kapasiteye kavuşturmanın hedeflendiği kaydedildi.
Savunma alanında yapay zekaya odaklanan ve operasyonların yeni teknolojiyle desteklenmesini amaçlayan merkezin duyurusu 12 Kasım'da Fransa tarafından yapılmıştı.
ICAID bünyesinde katılımcı ülkelerden yapay zeka uzmanlarının bir araya getirilmesi ve savunma alanında entegre ve uyumlu çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?