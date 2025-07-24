Savur\'da Ücretsiz Yaz Kursları

Mardin'in Savur ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde düzenlenen ücretsiz yaz kursları, çocuklar ve gençlerden büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Duman, yaptığı açıklamada, futbol, voleybol, yüzme, tenis ve badminton gibi spor branşlarının yanı sıra gençlik merkezi bünyesinde görsel sanatlar, müzik, saz, gitar, yazılım ve kodlama, Kur'an-ı Kerim, okuma-yazma ve akıl-zeka oyunları gibi birçok farklı alanda eğitimler sunduklarını belirtti.

Duman, devam eden kurslar kapsamında, "300 öğrenci tekvando, 288 öğrenci yüzme, 100 öğrenci futbol, 120 öğrenci voleybol, 80 öğrenci tenis eğitimi alıyor. Kurslar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Müftülüğü ile koordineli şekilde, alanında uzman antrenör ve eğitmenler eşliğinde yürütülüyor. Saygıdeğer Savurlular, çocuklarımıza ve gençlerimize büyük bir fırsat sunuyoruz. Yaz boyunca devam edecek bu eğitimlerle hem sportif hem kültürel gelişimi destekliyoruz. Hedefimiz Savur'da yüzme bilmeyen genç bırakmamak. Gençlik kampları ve gezi programları da yaz boyunca devam edecek. Tüm çocukları ve gençleri 'Geç kalma, sen de yerini al' çağrısıyla kurslara davet ediyoruz." dedi.