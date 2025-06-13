Şaziye Demir Avrupa Şampiyonu Oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda namağlup Avrupa şampiyonu, sol kolda ise Avrupa ikincisi olan Şaziye Demir, sporcusu olduğu 25 Mayıs 1919 Spor Kulübünü ziyaret etti.

Avrupa ve dünya şampiyonu Şaziye Demir, aynı şampiyonada sol kolda dördüncü olan Samet Akyüz ve antrenörleri Murat Aktaş ile 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya'ya ziyarette bulundu.

Şaziye Demir, "Allah nasip etti bir kez daha şanlı bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşı'mızı okuduk. Bundan sonraki hedefim gençler kategorisinde Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Her zaman bizlerin yanında olan 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya'ya teşekkür ederim." dedi.

Aktaş da zorlu bir çalışma sürecinin ardından başarının geldiğini vurgulayarak, "İnşallah kızımız gençlerde de dünya şampiyonu olacak, bunun için sıkı bir çalışma süreci olacak. Bir hoca olarak benim için çok büyük bir onur." diye konuştu.

Kaya ise Şaziye Demir'i altın ile bir miktar para ile ödüllendirdi, ayrıca kulüp olarak nakdi burs sağlayacaklarını kaydetti.

Samet Akyüz'ü de para ödülü ile ödüllendiren Kaya, verdikleri ödüllerin yaşanan gurur karşısında sembolik olduğunu dile getirerek, "Kulüp olarak her daim gençlerimizin yanındayız. Kuruluş amacımız olan gençlerimize yol gösterme konusunda alınan şampiyonluklar elimizi güçlendirmekte. Kızımın almış olduğu Avrupa ve dünya şampiyonlukları gençlerimiz arasında spora ve kulübümüze ilgiyi artırdı." açıklamasında bulundu.

Ziyarette kulüp Başkan Yardımcısı Ersin Şener de bulundu.