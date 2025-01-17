Scholz'dan Gazze için Ateşkes Yorumu

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına ilişkin yapılan anlaşmanın savaşın kalıcı olarak sona ermesi için bir şans olduğunu bildirdi.

Başbakan Scholz, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un başkent Berlin'e düzenlediği ziyaretin ardından basına açıklama yaptı.

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve aralarında Alman vatandaşlarının bulunduğu rehinelerin serbest bırakılmasının çok iyi bir haber olduğunu belirten Scholz, "ABD hükümeti, Mısır ve Katar bu müzakereleri büyük bir kararlılıkla yürütüyor. Başardıkları için onlara çok teşekkür ederiz." dedi.

Böyle bir uzlaşma zamanının geldiğini belirten Scholz, "Önemli olan, anlaşmanın artık tutarlı bir şekilde, adım adım hayata geçirilmesidir. Çünkü sonunda tüm rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Ölen rehinelerin naaşlarının, onurlu bir veda için ailelerine teslim edilmesi gerekiyor. Rehinelerin çektiği acılar ve ailelerin belirsizlikten kaynaklanan ızdırabı artık sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Scholz, şunları kaydetti:

"Elbette Gazze Şeridi'ndeki insani durumun ne kadar feci olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi Filistinli sivil halkın yaşadığı korkunç acıları hafifletmek için önemli iyileştirmeler yapma fırsatı var. Filistinlilerin acilen daha iyi gıda ve tıbbi yardıma ihtiyaçları var. Alman hükümeti burada daha fazla yardım sağlamaya hazır. Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına ilişkin bu anlaşma, savaşın kalıcı olarak sona ermesi için bir şans sunuyor. Hamas'ın silahlarını bir an önce bırakması gerekiyor."

İsrail'de ve bölgede uzun vadeli, sürdürülebilir bir çözümün ancak müzakerelere dayalı iki devletli bir çözümle sağlanabileceğini belirten Scholz, "İki devletli çözüm, İsrailliler ve Filistinliler için barış ve güvenlik içinde bir yaşam için doğru bir bakış açısıdır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.