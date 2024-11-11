Scholz, Putin ile Görüşme Planlıyor

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Haber: Narin Diri

(ANKARA) - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapma niyetinde olduğunu, ancak böyle bir görüşmeyi müttefikleri ile koordinasyon yapmadan gerçekleştirmeyi planlamadığını belirtti.

Almanya merkezli ARD televizyon kanalında katıldığı bir programda konuşan Scholz, "Evet, Rusya Devlet Başkanı ile zamanı gelince konuşmayı düşünüyorum" dedi. Scholz ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası bir telefon görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceği sorusuna ise Scholz, "yakın gelecekte" olmasını beklediğini söyledi. Scholz, "Ama ben sorumlu bir politkacıyım, bunu tek taraflı olarak yapmam. Bu, birçok kişiyle yapılacak çok sayıda temas ve müzakereyi içeriyor ve ben uzun süredir bunları aktif bir şekilde sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.

Scholz, Putin ile en son Aralık 2022'de Putin ile telefon görüşmesi yapmıştı. Bu görüşmede Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini talep etmiş ve diplomatik bir çözüm çağrısında bulunmuştu. Scholz, haziran ayında da ise Putin ile gelecekte bir görüşme olasılığını dışlamadığını belirtmiş, ancak bir görüşmenin yalnızca somut bir şeyin tartışılabilir olması durumunda anlamlı olacağını söylemişti.

Scholz'dan Trump döneminde ilişkilerin nasıl şekilleceği sorusuna yanıt: "Odada kim varsa onlarla dans edersiniz"

Soru üzerine ABD'nin yeni seçilmiş Başkanı Donald Trump ile iş birliği konusunda herhangi bir endişe taşımadığını belirten Scholz, "Siyasi durumlardan geldiği gibi faydalanmak gerekiyor... Benim ilkem her zaman şudur, kısaca, odada kim varsa onlarla, olanlarla dans edersiniz. Bu, gelecek ABD Başkanı için de geçerli" dedi.

Trump, önceki ABD Başkanlığı döneminde Berlin'i NATO'ya yetersiz bütçe ayırmak, ticaret açığı ve Almanya-Rusya arasındaki enerji akışı için inşa edilen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı nedeniyle eleştirmişti.

Scholz, Almanya'nın mevcut durumda milli gelirin yüzde 2'sini savunmaya harcadığını ve bunun NATO yönergeleriyle uyumlu olduğunu kaydetti. Almanya Başbakanı ayrıca ocak ayında görev süresi dolan ABD Başkanı Joe Biden'ın Almanya'ya orta menzilli ABD füzeleri konuşlandırma taahhüdüne Trump'ın da sadık kalmasını beklediğini ifade etti.