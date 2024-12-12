Scholz ve Kral Abdullah, Suriye'yi Görüştü

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre Scholz, telefonda Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suriye ve bölgedeki durumu görüştü.

Scholz ve Abdullah'ın, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sona ermesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Suriye'de kapsayıcı bir siyasi sürecin artık çok önemli olduğu ve geçiş sürecinin desteklenmesi gerektiği konusunda mutabık olan iki liderin, dini azınlıkların korunmasına büyük önem atfettiği ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin önemini vurguladığı aktarıldı.

Almanya Başbakanı ve Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin de acil ateşkes için ve esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.