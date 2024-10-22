Scholz ve Şeyh Temim'den Orta Doğu Görüşmesi - Son Dakika
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Scholz ve Şeyh Temim'den Orta Doğu Görüşmesi

Almanya Başbakanı Scholz, Katar Emiri Temim ile Orta Doğu'da barış için diplomatik çabaları ele aldı.

22.10.2024 19:47
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'yı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz ve Şeyh Temim'in başkent Berlin'e yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Meseberg kentinde yaptığı görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Scholz ve Şeyh Temim Orta Doğu'daki durumu görüştü.

Başbakan Scholz, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konusunda bir anlaşmaya varılması için Katar'ın sürdürdüğü arabuluculuk çabalarından dolayı Şeyh Temim'e teşekkür etti ve "Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün anlaşma için fırsatı yaratabileceği" umudunu dile getirdi.

İki lider Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için daha fazla diplomatik çabaya ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldı.

İsrail- Filistin ilişkisinin özel bir önem taşıdığına vurgu yapılan görüşmede, iki devletli bir çözüme yönelik siyasi sürecin başlatılmasının önemli olduğu konusunda hemfikir kalındı.

Öte yandan Başbakan Scholz, Katar'ın Afganistan'a ilişkin Birleşmiş Milletler'deki (BM) üst düzey toplantısındaki rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Scholz ve Şeyh Temim, Almanya ile Katar arasındaki yakın ve çok yönlü ortaklığı takdir etti ve bu işbirliğinin tüm boyutlarıyla genişletmesine ilişkin niyeti dile getirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim daha sonra Berlin'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz ve Şeyh Temim'den Orta Doğu Görüşmesi - Son Dakika

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