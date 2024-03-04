Sea Watch, 70 düzensiz göçmeni Akdeniz'de kurtardı

Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Watch, Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan 70 düzensiz göçmeni Akdeniz'de kurtardı.
Sea Watch'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Sea-Watch 5 gemisi, dün gece 2 operasyonda toplamda 70 kişiyi kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, İtalyan yetkililerden güvenli liman talep edildiği ancak kendilerine 4 günlük mesafedeki Reggio Calabria'nın tahsis edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"4 metrelik dalgalar kuzeye gitmemizi engelliyor ve güvenli değil. Lampedusa yakınına sığınmak tek seçeneğimiz. Önceliğimiz gemideki herkesin acil güvenliğidir. İtalya'dan bizim konumumuza daha yakında bir güvenli liman tahsis etmesini istiyoruz."
Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, geçen yıl göçmen gelişlerini artırdığı ve güneydeki limanlarda göç baskısı arttığı gerekçesiyle STK gemilerine, kurtarma operasyonuna uzak bölgelerdeki limanları, göçmenleri tahliye edebileceği güvenli liman olarak tahsis etmeye başlamıştı.
İtalya İçişleri Bakanlığının günlük paylaştığı verilere göre, ülkeye yılbaşından 4 Mart'a kadar olan sürede denizi aşarak gelen göçmen sayısı 4 bin 638 oldu. Geçen yıl aynı dönemde gelen düzensiz göçmen sayısı 14 bin 639 idi.
Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu
Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.
Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.
STK'ler geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.
Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.
Diğer yandan teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
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