Seddülbahir Kalesi'nde Kadınların El İşçiliği Sergileniyor - Son Dakika
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Seddülbahir Kalesi'nde Kadınların El İşçiliği Sergileniyor

Seddülbahir Kalesi\'nde Kadınların El İşçiliği Sergileniyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde restore edilen Seddülbahir Kalesi'nde, köy kadınlarının geri dönüştürülebilir materyallerden yaptığı el işçiliği ürünler ziyaretçilere sunuluyor. Kale, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında müzeye dönüştürüldü ve kadın kursiyerlerin eserleri sergiye konuldu.

16.11.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
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ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde bulunan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından restorasyon, bakım, onarımı yapılarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılında hizmete açılan Seddülbahir Kalesi'nde, köy kadınlarının el işçiliğiyle yaptığı ürünler ziyaretçilere sunuluyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın (ÇATAB) ilk master projesi olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılında tamamlanarak ziyarete açılan Seddülbahir Kalesi, IV. Mehmed'in annesi Valide Hatice Turhan Sultan tarafından yaptırılan nadir savunma yapılarından biri olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Seddülbahir köyünün kadınlarının da destek verdiği çalışmalarla müzeye dönüştürülen kalenin giriş kısmında bulunan ziyaretçi karşılama merkezi bünyesinde Halk Eğitim Atölyesi oluşturuldu. Köy kadınlarının geri dönüştürülebilir materyallerden yaptığı ürünler, burada sergileniyor.

'BURAYA İŞLEV KAZANDIRMAK İSTEDİK'

Geçen zamanda sayısı artan kadın kursiyerlerin eğitiminden sorumlu Elif Türk, "Burası, köyün atıl durumda olan eski okuluydu. Bizler buraya işlev kazandırmak istedik. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bu kaleyi onardı ve yaşanabilir hale getirdi. Kursiyerlerimizle birlikte geri dönüşüm malzemelerinden el işçiliği eserler ortaya koyuyoruz ve kaleye gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz. Kalenin onarım süreci devam ederken de bize ayrılan alanda çalışmalarımıza devam etmiştik. El sanatlarına ilgisi ve kabiliyeti olan birçok arkadaşımız, köyümüzün sosyal ve kültürel olarak kalkınması için de ortaya güzel eserler koyuyor. Bizler de Turhan Sultan'ın emanetine layık güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Seddülbahir Kalesi'nde Kadınların El İşçiliği Sergileniyor - Son Dakika

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