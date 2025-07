Sedef Güler Cinayetinde Duruşma Devam Ediyor

BÜYÜKÇEKMECE'de denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde halıya sarılı olarak cesedi bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma 23 Ekim'e ertelenirken savunma yapan tutuklu sanık Yavuz Güngör, "Ben sadece sarhoş olduğum zaman ayılmak için kokain içerim. Normal şartlarda asla kullanmam ama Sedef kullanırdı. Örnek alınsın Sedef'ten, uyuşturucu kullandığı tespit edilecek. Ben sadece 17 yıl ceza alıp yatıp çıkan, eğlenmek isteyen, gezip tozan bir adamdım. Neden bir cinayet işleyeyim. Neden tekrar hapse girmek isteyeyim" dedi.

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran 2024'te elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılmış ve ağırlık bağlanarak denize atılmış halde kadın cesedi bulundu. Polisin çalışmasında hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianamede biri firari 3 sanık yer alıyor. Olayla ilgili tutuklanan Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüle üçüncü duruşma sanıkların kimlik tespitinin ardından başladı.

'DURUŞMADAKİ KİŞİLER BENDEN ZİNCİR ALDI'

Duruşmada dinlenen tanık Recep Türk, "Duruşmadaki kişiler benden zincir aldı. Ben kim olduklarını tanımıyorum benim nalbur dükkanım var. Bunlar da benden akşam ya da ikindi vakti gibi 7 metre uzunluğunda zincir ve 1 ya da 2 tane de asma kilit aldılar. Nakit olarak ödeyip çıktılar" dedi.

Savcı mütalaasında, yakalama emrinin devam etmesi, beyanı alınmayanların alınması ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

'ÇOCUĞUMUN CANINI ALDILAR ŞEREFİNİ ALMASINLAR'

Maktulün annesi Gülüzar Sezer, "Bunlar bir çete Kasten tasarlayarak çocuğumu katlettiler. Hiçbir atılan iftirayı ve tehditti kabul etmiyorum. Bana kızımın sarıldığı halıyı gönderdiler o halı benden bir an önce alınsın. Yaşayan diğer kızım üzerinden beni tehdit ediyorlar. Kendilerinin kızları nerede Sedef'in uyuşturucu alıp öldüğünü söylüyor. Ben basından öğrendim kızımın öldüğünü. Emniyete geldiğimde o iki kız benim önümde 'hadi bundan da yırttık' diyerek geçtiler yanımdan. Çocuğumun canını aldılar şerefini almasınlar. Nasıl katlettiyseniz çocuğumu bana hesap vereceksiniz. Size yalvarıyorum ben her gece çocuğumun çürümüş bedenine sarılıyorum. Lütfen adil bir şekilde araştırılsın. Benim çocuğum hayat kadını değildi benim kızım uyuşturucu bağımlısı değildir. Her türlü testi vermeye hazırız. Benim çoğumu kötü gösterdiler. Ben artık bu acıya dayanamıyorum" dedi.

'BEN EVE GELDİĞİMDE SEDEF ÖLMÜŞTÜ'

Tutuklu sanık Fırat Baykara "Suçları kabul etmiyorum. Ben burada hiç kimseye kötü bir şey demedim, kimseye saygısızlık etmedim. Kendim teslim oldum. Telefonun yerini bile polislere kendim söyledim. Yeşilliklerin arasına koydum telefonu. Ben eve geldiğimde Sedef ölmüştü. Benim kendisiyle oturmuşluğum bile yoktur. Onu öldürmek için hiçbir sebebim yoktur" dedi.

'EĞLENMEK İSTEYEN GEZİP TOZAN BİR ADAMDIM'

Tutuklu sanık Yavuz Güngör, "Her şey yalan kendi kafalarında bir senaryo kurdular. Sedef'in geçmişinde nasıl birisi olduğunu onlar da biliyordu. Ben sadece sarhoş olduğum zaman ayılmak için kokain içerim. Normal şartlarda asla kullanmam ama Sedef kullanırdı. Örnek alınsın Sedef'ten uyuşturucu kullandığı tespit edilecek. Ben sadece 17 yıl ceza alıp yatıp çıkan, eğlenmek isteyen gezip tozan bir adamdım. Neden bir cinayet işleyeyim. Neden tekrar hapse girmek isteyeyim" dedi. Ayrıca sanık Güngör ara karar sırasında kızının yurt dışında olduğunu belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

DURUŞMA SONRASI ANNE SEZER BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan Sezer, "Çok öfkeliydim çocuğumun sarıldığı halıyla geldim ama ilk defa bugün, o kadar iğrenç sözler duymama rağmen, o canavarın yüzüne bakmama rağmen, saygıdeğer hakimimize çok teşekkür ediyorum. Dimdik çıkmama sebep oldu önünde saygıyla eğiliyorum. Bana söz hakkı verdi ben bir buçuk yıldır ilk defa kendimi ifade ettim. İlk defa bugün sözüm kesilmeden hesabını sordum. Sormaya da devam ediyorum… Kızını kaçırmış yurt dışına diğerlerine ulaşamıyoruz" dedi.