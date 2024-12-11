Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık'ta saat 22.53'te Seferihisar ilçesi açıklarında, bir lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve içerisinde bulunan kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ile giden ekipler, batmak üzere olan lastik botta bulunan 21 ve denize düşen 3 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda 6 kaçak göçmenin daha denize düştüğünün belirlenmesi üzerine bölgeye takviye olarak 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 helikopter sevk edildi. Arama- kurtarma çalışmalarında 1 kaçak göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarılırken, kayıp olan 5 kişi için hava, deniz ve karadan arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Arama çalışmaları devam ederken, dün öğle saatlerinde Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Azmak Koyu mevkisinde kıyıya vurmuş 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişilerin bot kazasında denize düşen göçmenler olduğu sağptandı.
1 KAÇAK GÖÇMENİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Doğanbey mevkisinde kıyıya vurmuş 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Yapılan kontrolde cansız bedenin denize düşerek kaybolan göçmenlerden 1'ine ait olduğu tespit edildi. Kayıp olan 2 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Seferihisar Açıklarında Kaçak Göçmen Dramı: 25 Kurtarıldı, 3 Kayıp - Son Dakika
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