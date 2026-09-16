Seferihisar belediyesine rüşvet operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Seferihisar belediyesine rüşvet operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Seferihisar belediyesine rüşvet operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasının dördüncü dalgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktan serbest bırakıldı.

(İZMİR) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, belediyeye yönelik "rüşvet" soruşturmasının dördüncü dalgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında dördüncü dalga operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, inşaat ve imar işleriyle ilgili belediye görevlileri ile müteahhitler arasında usulsüzlükler karşılığında elden ve banka yoluyla rüşvet alınıp verildiği, ayrıca belediye bünyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Doğanbey Beldesi eski Belediye Başkanı Halil Çadır, Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Sarıkaya, Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan müdür, mühendis, mimar ve diğer belediye çalışanları, çeşitli şirketlerin sahipleri, yöneticileri ve çalışanları ile organize suç örgütü lideri veya mensubu olduğu değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 11 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 48 kişiden 47'si yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli, dün sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 36 kişi tutuklama, 10 kişi ise adli kontrol talebiyle dün 16.00 sıralarında hakimliğe sevk edildi.

Hakimlikçe yapılan sorguların ardından Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Sarıkaya'nın da aralarında olduğu 29 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Doğanbey Beldesi eski Belediye Başkanı Halil Çadır'ın da aralarında olduğu 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Seferihisar, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar belediyesine rüşvet operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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