Seferihisar\'da 10. Lavanta Hasat Şenliği 29 Haziran\'da Düzenlenecek

(İZMİR)- Seferihisar
Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Lavanta Hasat Şenliği, 29 Haziran Pazar
günü renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
İlçenin sembolü haline gelen Lavanta Hasat Şenliği'nde, müzikten tiyatroya, dans gösterilerinden hasat etkinliğine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Seferihisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Lavanta Hasat Şenliği, hem tarımsal üretime hem de kırsal turizme katkı sağlamaya devam ediyor. Geçimini toprağından sağlayan yerel üreticiler, lavantayı sabuna, yağa, keseye, parfüme ve daha fazlasına dönüştürüyor. Yerel üreticilerin ürettiği lavantanın birbirinden değerli ve şifalı ürünleri, köy meydanında kurulacak stantlarda sergilenecek.
Şenlik programı saat 15.00'te Turgut Köyü Meydanı'nda Seferihisar Belediyesi Atatürk Bandosu performansı ile başlayacak. Ardından saat 16.00'da "Laf Aramızda" konseri başlayacak. Saat 17.00'da ise Ürkmez-Ulamış Köy Tiyatrosu izleyicilerle buluşacak. Günün devamında, Rebeteos ekibinin dans gösterisinin ardından lavanta tarlalarında sembolik lavanta hasadı yapılacak. Şenlik, saat 19.00'da İzmir
'de pop müziğin sevilen ismi Sinan Efe Aksoy'un konseri ile sona erecek.
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