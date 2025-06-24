Seferihisar\'da 10. Lavanta Hasat Şenliği 29 Haziran\'da Düzenlenecek

(İZMİR)- Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Lavanta Hasat Şenliği, 29 Haziran Pazar günü renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İlçenin sembolü haline gelen Lavanta Hasat Şenliği'nde, müzikten tiyatroya, dans gösterilerinden hasat etkinliğine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Seferihisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Lavanta Hasat Şenliği, hem tarımsal üretime hem de kırsal turizme katkı sağlamaya devam ediyor. Geçimini toprağından sağlayan yerel üreticiler, lavantayı sabuna, yağa, keseye, parfüme ve daha fazlasına dönüştürüyor. Yerel üreticilerin ürettiği lavantanın birbirinden değerli ve şifalı ürünleri, köy meydanında kurulacak stantlarda sergilenecek.