Seferihisar\'da 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3'ü çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik insansız hava aracı, Seferihisar ilçesinde karada bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bölgeye denizden Sahil Güvenlik botları, karadan ise Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timi, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadaki 3'ü çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.