Seferihisar'da Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Sürüyor

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçe genelinde başlattığı altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle bazında planlanan çalışmalar kapsamında yol düzenlemeleri ve çevre iyileştirmeleri eş zamanlı olarak devam ediyor.

Bu kapsamda Tepecik Mahallesi'nde 1500, 1502, 1511, 1530 ve 1533 sokaklarda yol düzenleme çalışmaları, Turgut Mahallesi Mezarlığı'nda ise çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda 11 kamyon dolusu malzeme kullanılırken yaklaşık 500 metreküp dolgu serimi yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mezarlık alanının daha düzenli, güvenli ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.

İlçenin merkezinden kırsal mahallelere kadar birçok bölgede yol, altyapı ve üstyapı yatırımları sürerken, Akarca Sahil Yolu Projesi'nde de sona yaklaşıldı. Tamamlanmasına sayılı günler kalan projenin ulaşıma ve kent estetiğine katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, "Seferihisar'ın her mahallesi bizim için aynı değere sahip. Hizmeti belirli noktalara değil, ilçemizin tamamına ulaştırıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle planladığımız yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, güvenliğini artıran ve yaşam kalitesini yükselten her çalışmayı büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Önceliğimiz hizmet üretmek. Sorunları yerinde tespit ediyor, çözümleri vakit kaybetmeden uyguluyoruz. Seferihisar'ın her köşesine aynı özeni göstermeye, hemşehrilerimizin hak ettiği hizmeti ulaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.