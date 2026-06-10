Seferihisar'da Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabındaki açıklamasına göre, polis ve sahil güvenlik ekipleri Seferihisar'da ortak operasyon düzenledi.
Bir tekneyle Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu nakledildiğinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli de yakalandı.
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