Sefo, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali\'nin üçüncü gününde Nevruz Park\'ta sahne aldı

Sefo, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Nevruz Park'ta sahne aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Sefo, Nevruz Park'ta sahne aldı. Rap ve pop repertuvarını seslendiren Sefo'ya genç dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi; konserde 'affettim' gibi şarkılara eşlik edildi.
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Sefo sahne aldı???????.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, rap ve pop müzikten oluşan repertuvarını seslendiren sanatçı, Nevruz Park'ta müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.
Sefo, aralarında "affettim" gibi sevilen şarkılarının da bulunduğu repertuvarıyla hayranlarının karşısına çıktı.
Nevruz Park'ı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.
Özellikle genç dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Sefo, sevilen parçalarını Diyarbakırlı hayranları için seslendirdi.
Kaynak: AA
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