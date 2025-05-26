Şehir Eşkıyaları Gözaltına Alındı

'ŞEHİR EŞKIYALARI GÖZALTINA ALINDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Keçiören'deki Bağlum Kurban Pazarı'nda meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.