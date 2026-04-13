Şehir Tiyatroları'ndan Çocuklara Yangın Bilinci: "İtfaiyecinin Sırrı"

13.04.2026 14:49  Güncelleme: 16:01
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 2025-2026 sezonu yeni çocuk oyunu “İtfaiyecinin Sırrı” dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde prömiyer yaptı. İstanbul İtfaiyesi iş birliğiyle sahnelenen oyun, minik izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Prömiyere İstanbul Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ ve eşi, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu'nun yanı sıra çok sayıda itfaiye yetkilisi ve davetli katıldı.

Şehir Tiyatroları Müdürü Askeroğlu, kurumun köklü geçmişine ve sosyal sorumluluk çalışmalarına dikkati çekti. Askeroğlu, "İstanbul Şehir Tiyatroları olarak 112 yıldır İstanbul halkını tiyatroyla buluşturuyoruz. Bugün de 'İtfaiyecinin Sırrı' oyunumuzun prömiyerini gerçekleştirdik. İstanbul İtfaiyesi ile yaptığımız iş birliğini bu çocuk oyunuyla taçlandırdık" dedi.

Seyircilere teşekkür eden Askeroğlu, oyunun özellikle çocuklarda farkındalık yaratmasını hedeflediklerini belirterek, "Umarım buradan itfaiyenin çalışmaları hakkında bilinçlenerek çıkmışlardır" ifadelerini kullandı. Oyunun gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Askeroğlu, tüm İstanbulluları oyunu izlemeye davet etti.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ise Şehir Tiyatroları'nın yalnızca sahne üretimiyle değil, sosyal projelerle de var olduğunu vurguladı. İşsever, "1914'ten bu yana seyircimizle buluşuyoruz. Ama sadece oyunlarla değil, çeşitli kurumlarla gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle de izleyiciyle bağ kuruyoruz. İstanbul İtfaiyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma da bunlardan biri. Eğer minik seyircilerimizde itfaiyeye dair bir farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Yangın bilinci sahneye taşındı

6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlanan oyun, bir mahallede meydana gelen yangın ve itfaiyenin müdahalesi üzerinden ilerliyor. Ağaçta mahsur kalan bir kedinin kurtarılmasıyla başlayan hikaye, gece çıkan yangınla birlikte heyecanlı bir kurtarma operasyonuna dönüşüyor. Yangından etkilenen minik kedilerin itfaiyeci olmaya karar vermesiyle, çocuklara dayanışma, cesaret ve sorumluluk duyguları aktarılıyor.

Dramaturgisini Dilek Tekintaş'ın üstlendiği oyunun müzikleri Orçun Tekelioğlu'na, koreografisi İlkem Ulugün'e ait. Dekor tasarımını Gamze Kuş, kostüm tasarımını Sebahat Çolakoğlu imzalarken; ışık tasarımında Murat Selçuk ve Furkan Anıl Akbey, efekt tasarımında Serkan Yavşan ve Arıkan Demir yer alıyor. Oyunda Ada Serdaroğlu, Berrin Akdeniz, Deran Özgen, Elif Verit, Gizem Akkuş, Mesut Çırak, Nilay Bağ, Özgür Efe Özyeşilpınar, Yasemin Tunca ve Yiğit Ali Uslu rol alıyor.

"İtfaiyecinin Sırrı", 19 Nisan'da yeniden Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak."

Kaynak: ANKA

