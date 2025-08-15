Şehit Ailelerinden Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şehit Ailelerinden Terörsüz Türkiye Vurgusu

Şehit Ailelerinden Terörsüz Türkiye Vurgusu
15.08.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Terörün bitmesini en çok biz, şehit aileleri ve gaziler istiyoruz.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Terörün bitmesini en çok biz, şehit aileleri ve gaziler istiyoruz. Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede yaptığımız görüşmeler ve bize verilen sözler neticesinde terörden tamamen arındırılmış Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz." dedi.

Işık, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, derneğin Genel Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

Türkiye genelinde 54 şube ve 57 temsilcilikleri bulunduğunu, tamamı şehit ailelerinden ve gazilerden oluşan 30 binden fazla üyeleri olduğunu belirten Işık, "Bizler bu topraklarda vatan, bayrak uğruna ve ezan aşkına şehit olanlarız. Kolunu, bacağını dağda bırakan, şehit arkadaşının son şahitleri gazileriz. Evladını, eşini, babasını, kardeşini ve silah arkadaşını toprağa veren şehit ve gazi yakınlarıyız." ifadelerini kullandı.

Işık, kendilerinin terör meselesinin bir tarafı olduklarını, bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere birçok bürokrat ve siyasi parti temsilcisi ile görüştüklerini söyledi.

Süreci görüşmek maksadıyla yaptıkları ziyaretlerde tereddüt, endişe ve kırmızı çizgilerini dile getirdiklerini ve muhataplarına ilettiklerini belirten Işık, "Bugün gelinen noktada büyük bir kararlılık ve başarıyla sürdürülen terörle mücadele sonucunda terör örgütü PKK'nın silah bırakmak zorunda kaldığını hepimiz öğrendik. Altını çizerek ifade ediyoruz ki bu bir pazarlık değil, kararlı ve kesintisiz bir mücadelenin sonucunda bitme noktasına getirilen terör örgütü PKK'nın kaybettiğinin en açık göstergesidir." şeklinde konuştu.

Işık, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin TBMM'de kurulan komisyonda tüm partilerden üyelerin yer almasının farklı hassasiyetlerin temsiliyeti açısından önemine vurgu yaparak, "Biz, milletimizi temsil eden komisyon üyesi milletvekillerinin, şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini asla unutmayacağına inanıyor, komisyonda şehit aileleri ve gazilerin temsilcisi olarak bizlerin de bulunmasının sürece katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kendilerine mektup gönderdiğini belirten Işık, mektupta yer alan, "Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır." ifadesini devletin kendilerine teminatı olarak gördüklerini söyledi.

Işık, şunları kaydetti:

"Bizler bu topraklarda yaşamanın bedelini kanı ve canıyla ödeyenler olarak vatanın birlik ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutuyoruz. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bu topraklar uğruna canını ve kanını feda edenler ise gerçek vatanseverlerdir. Terörün bitmesini en çok biz, şehit aileleri ve gaziler istiyoruz. Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede yaptığımız görüşmeler ve bize verilen sözler neticesinde terörden tamamen arındırılmış Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz. Hassasiyetlerimiz ve bize verilen sözler ışığında sürecin takipçisiyiz. İnanıyoruz ki yıllardır akan kan duracak, acı ve gözyaşı son bulacaktır."

Genel Başkan Mustafa Işık, dernek olarak bundan sonra "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek amacıyla Türkiye'nin 7 bölgesinde şehit yakını ve gaziler ile gazilerin aileleriyle buluşmalar düzenleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Mustafa Işık, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Ailelerinden Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Arda Turan’ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham’a gidiyor Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor
BtcTurk’te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
İlk görüntü geldi Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya’da İlk görüntü geldi! Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya'da
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu 23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
18:22
Konya’da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
18:20
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
18:16
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
18:06
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı
Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
18:00
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
17:57
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
17:24
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
17:20
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 13:23:22. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit Ailelerinden Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.