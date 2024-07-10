Şehit ailelerine Çanakkale ve Bursa gezisi düzenlenecek - Son Dakika
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Şehit ailelerine Çanakkale ve Bursa gezisi düzenlenecek

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenecek olan Çanakkale ve Bursa gezisi ile şehit aileleri, gaziler ve gençler tarihi alanları ziyaret edecek. Proje kapsamında yaklaşık 300 kişi geziye katılacak ve amaç, gençlere Çanakkale ve Bursa'yı şehit aileleri ve gazilerle birlikte tanıtmak ve tarihi bağlılıklarını artırmaktır.

10.07.2024 17:40
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Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği tarafından şehit ailelerine Çanakkale ve Bursa gezisi düzenleneceği bildirildi.

Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, yazılı açıklamasında, "Şehit Aileleri ile Gençler Şüheda'nın izinde" projesinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylandığını belirtti.

Proje kapsamında yaklaşık 300 kişinin geziye katılacağını aktaran Erdoğdu, Kırşehirli Şehit Aileleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Kırşehir Şubesi, Kıbrıs gazilerinin yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Sevgi Evleri"nde kalan çocuklar ve YKS'ye giren öğrencilerin de geziye katılacağını kaydetti.

Çanakkale ve Bursa'yı gençlere, şehit aileleri ve gazilerle birlikte anlatmayı, tanıtmayı ve tarihi bağlılıklarını arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğdu, projenin onaylanmasında emekleri bulunan AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve kurum müdürlerine teşekkürlerini de iletti.

Erdoğdu, ziyaret programının ilerleyen günlerde belirleneceğini, yaklaşık 300 kişilik kafile ile tarihi alanları ziyaret edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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