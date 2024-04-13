Şehit ailesi, Hataylı depremzede aileye yuva oldu - Son Dakika
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Şehit ailesi, Hataylı depremzede aileye yuva oldu

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Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan şehit Uzman Çavuş Metin Can'ın ailesi, depremzede Şahin ailesinden kira alamayarak dairelerini ücretsiz verdi. Depremzede Mustafa Şahin, 'Şehit ailemizle aile olduk. Neye ihtiyacımız olsa yardımcı oluyorlar' dedi.

13.04.2024 20:17
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Şehit ailesi, Hataylı depremzede aileye yuva oldu

Şehit Uzman Çavuş Metin Can'ın ailesi, depremzede Şahin ailesinden kira almayarak ücretsiz verdi

-Depremzede Şahin: "Şehit ailemizle aile olduk"

-"Allah şehidimizden ve ailesinden razı olsun"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan şehit Uzman Çavuş Metin Can'ın ailesi Hataylı depremzede aileden kira alamayarak dairelerini Şahin ailesine açtı. Depremzede Mustafa Şahin, "Şehit ailemizle aile olduk. Neye ihtiyacımız olsa yardımcı oluyorlar" dedi.

2010 Yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Metin Can'ın ailesi, Hatay'da evleri yıkılan MS hastası Müge Şahin, eşi Mustafa Şahin ve 22 aylık engelli Azra Asel bebeğe yuva oldu.

Şehit Metin Can'ın babası Güngör Can, 6 Şubat depreminin ardından elimden ne gelirse diyerek evinin birinci katında bulunan daireyi onardığını ve Şahin ailesine kira almadan verdiğini belirterek, "Bugün böyle yaşıyoruz ama yarın ne olacağını Allah bilir bugün onlara yarın bize. Mustafa ve eşine, engelli çocuklarına ücretsiz evi verdik ve bir aile olduk. Onlarla birlikte artık evladımız gibi yaşıyoruz" diye konuştu.

"Şehit ailemizle aile olduk"

Depremzede Mustafa Şahin ise şehit ailesinin evlerini kendilerine açtığı için mutlu olduklarını kaydederek, "Depremde 6 gün boyunca Hatay'da zorlu bir süreç yaşadık. Şehit ailemizle aile olduk. Neye ihtiyacımız olsa yardımcı oluyor, bizleri çocukları gibi görüyorlar. Allah razı olsun bize aile oldular. Hayalimiz memleketimize dönmek tabi ama henüz hepimiz engelli olduğumuz için şartlar şuan bizler için hala çok zor" diye konuştu.

"Allah şehidimizden ve ailesinden razı olsun"

Hatay Antakya'da ailesini kaybeden ve Kozan'da Can ailesini destekleri ile yeni bir hayata başladıklarını kaydeden Depremzede Müge Şahin de, "Güngör bey, eşi, çocukları bizlere yeniden burada bir yuva oldular. Biz daha gelmeden evi tadilat yaptırmışlar, evladım için ayrı bir hassas davrandılar bizlere ana baba oldular. Eve geldiğimizde ev tiril tirildi. Hiçbir şekilde kira almadan her zaman yemeğimizi getirdiler. Sürekli yanımızda evladımı ve bizi kucakladılar. Memleketimizde hiç bir şeyimiz kalmadı, ama onlar bize aile oldu. Şehit babası ama biz üzgünüz diye kendi acılarından bahsetmiyorlar bile. Allah şehidimizden ve ailesinden razı olsun" dedi.

Şehit ailesi, Hataylı depremzede aileye yuva oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şehit ailesi, Hataylı depremzede aileye yuva oldu - Son Dakika

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