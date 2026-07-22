Şehit annesi Latife Şişman toprağa verildi - Son Dakika
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Şehit annesi Latife Şişman toprağa verildi

Şehit annesi Latife Şişman toprağa verildi
22.07.2026 21:53
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1989 yılında askerlik görevini yaparken trafik kazasında şehit olan Selahattin Şişman'ın vefat eden annesi Latife Şişman'ın (84) cenazesi, Çubuk ilçesinde defnedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1989 yılında askerlik görevini yaparken trafik kazasında şehit olan Selahattin Şişman'ın vefat eden annesi Latife Şişman'ın (84) cenazesi, Çubuk ilçesinde defnedildi.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Şişman için Çubuk ilçesindeki Sünlü Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Şişman'ın ailesi ve yakınlarıyla Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz da katıldı.

Kılınan namazın ardından Şişman'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA

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